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曾在2003年張紀中版《天龍八部》飾演「枯榮大師」的中國資深演員應寶麟驚傳辭世，享壽82歲。以網路短劇《陳翔六點半》中「妹爺」一角深受年輕觀眾喜愛的他，6月30日由《陳翔六點半》官方微博證實死訊，發文寫下：「永遠懷念我們親愛的妹爺！」消息曝光後，讓大批粉絲相當不捨。而令人鼻酸的是，劇中飾演「吳媽」的演員吳艷杰才於5月離世，《陳翔六點半》短短兩個月內接連痛失兩位重要演員。應寶麟擁有深厚舞台表演資歷，曾是中國國家一級滇劇演員，也是雲南省話劇院退休演員，早年曾獲「國家一級演員」、「國家二級演員」等殊榮。他參演過《福星高照豬八戒》、《湄公河大案》等作品，其中最廣為武俠迷熟知的，就是2003年版《天龍八部》中飾演天龍寺高僧「枯榮大師」，在段譽學習「六脈神劍」橋段留下深刻印象。2015年加入《陳翔六點半》後，應寶麟飾演個性幽默的「妹爺」，憑藉招牌口頭禪「你妹的」成功走紅，雖然多半擔任配角，卻以自然生動的演技成為劇中靈魂人物，也因此讓更多年輕世代重新認識這位資深演員。事實上應寶麟曾在壯年時期一度接不到戲，生活並不寬裕，直到加入《陳翔六點半》才再度翻紅。不過即使人氣大增，他仍維持樸實作風，不像許多網紅會透過直播向粉絲索取禮物或打賞，反而希望大家把錢省下來，私下個性和藹、待人親切，也因此深受劇組與粉絲喜愛。《陳翔六點半》證實噩耗後，雖未公布應寶麟死因，但仍吸引大量劇迷湧入留言悼念。