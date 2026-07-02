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通訊中斷加劫機代碼 以色列戰機出動

一架波蘭航空（LOT Polish Airlines）客機近日從華沙飛往以色列特拉維夫途中，不慎觸發了極為敏感的「劫機警報」，導致以色列與保加利亞以及土耳其軍方神經緊繃，緊急派遣戰鬥機升空。所幸最終證實為虛驚一場，班機最終轉降保加利亞布爾加斯機場，機上人員均平安。綜合外媒報導，根據全球航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，這架由立陶宛Electra Airways營運的波蘭航空LO155班機，6月30日上午11時35分自波蘭華沙起飛，目的地為以色列特拉維夫。然而，當客機抵達地中海、靠近賽普勒斯海域時，航跡突然出現異常。客機在空中盤旋數圈後隨即轉向，最終於下午5時13分緊急降落在保加利亞的布爾加斯機場。以色列國防軍（IDF）表示，「軍方在第一時間無法與該架客機取得聯繫，鑑於當前局勢與極其不尋常的空中安全威脅，國防軍立刻緊急升空兩架戰鬥機進行攔截與護航。所幸隨後與該客機重新取得聯繫，目前已排除任何安全事件的疑慮」。除了以色列之外，保加利亞交通部也向外界證實，同樣派遣了戰機升空護航客機。保加利亞官方透露，經過初步調查，是該客機的「應答機出現技術故障」，才會錯誤發出了代表「非法干擾／劫機」的7500緊急代碼。土耳其政府則表示，由於班機發出劫機代碼，因此按照程序派遣兩架F-16戰機在土耳其領空全程護航，一直護送該班機直到離開土耳其領空。波蘭航空發言人解釋，這個「誤發」的緊急應答代碼，在隨後與空中交通管制的進一步溝通中，已經及時遭到取消。客機緊急迫降保加利亞布爾加斯機場後，機場與警方不敢大意，所有乘客被要求立即離開機艙，並接受保加利亞警方嚴格的安全篩檢，隨後被帶往隔離安置區，幸好最終確認虛驚一場，波蘭航空也向所有受影響人員致上深切歉意。