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中國大陸「民族團結進步促進法」7月1日上路，加上曾列民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯曾以商務交流名義，讓中國統戰系統幹部孫憲來台灣進行交流，引發爭議；陸委會曾表示，將針對中國人來台審查機制進行檢討。陸委會副主委梁文傑今（2）日在例行記者會時表示，在審查的嚴格性與往來的便利性之間，陸委會將求取一個平衡，確實不管怎麼做都有漏網之魚，這個會想辦法來補正。曾列民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯，日前與友人涉以商務交流名義，掩護中國統戰系統幹部孫憲來台灣進行交流，引發爭議。當時陸委會曾表示，將針對中國人來台審查機制進行檢討。今（2）日，陸委會副主委梁文傑主持例行記者會時進一步說明，此議題上將在將嚴格性與便利性之間求取平衡。從徐春鶯、孫憲事件到近日為因應中共頒布的《中華人民共和國民族團結進步促進法》，政府成立了跨境鎮壓跨機關協處平臺，是否以此檢討中國人來台審查機制？梁文傑表示，陸委會這兩天都有對民族團結進步法做了一些示警與分析。對台灣來說，這樣的一部法律會對境外人士，包含台灣在內，造成跨境鎮壓的風險。梁文傑強調，多了這部法律，只是讓中共多了一個法律的武器和手段，實質上沒有這一部法律，它實質上還是在做。至於審查中國人士入境一事，梁文傑說明，我們有我們的標準，但在標準之外，也要考慮說，兩岸確實是有一些商務來往的需求，在審查的嚴格性與往來的便利性之間，陸委會將求取一個平衡，確實不管怎麼做都有漏網之魚，這個會想辦法來補正。