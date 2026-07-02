《美麗島電子報》近日公布最新國政民調，總統賴清德施政滿意度出現變化，滿意度降至44%，不滿意度則達47.6%，民調走勢也從上月的「黃金交叉」轉為「死亡交叉」。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，賴清德執政團隊應提高警覺，若以目前民意狀況投入2028總統選舉「未必會贏」，不過整體差距仍在民調誤差範圍內，沒有回到大罷免慘況，現階段考驗仍是年底的九合一選舉。
黃暐瀚今（2）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中分析，其實若回頭比較，6月的民調數據只是回到4月左右的水準，因此真正值得討論的是，5月民調為何突然大幅上升？他猜測，是否與當時股市表現亮眼有關，但也坦言無法確定真正原因。
黃暐瀚：目前狀況選總統未必有勝算
談到最新民調變化，黃暐瀚直言，賴清德必須有所警覺，因為目前施政滿意度尚未突破五成，若依照現在的支持度投入總統選戰，「未必會贏」。不過，他也強調，目前滿意與不滿意的差距仍僅落在3至5個百分點左右，仍屬民調誤差範圍內，不宜因此斷言情勢已經全面翻轉。
黃暐瀚指出，賴清德真正民調最低迷的時期，是去年大罷免風波期間，當時施政滿意度僅約31%，相較之下，目前的支持度仍未跌回當時谷底。他認為，雖然執政團隊勢必會關注民調變化，但也不需要因為一次「死亡交叉」就認定政治情勢已經崩盤，未來幾個月的民調仍可能出現回升或再度拉近的情況。
高雄、新北成選情關鍵 恐牽動朝野2028布局
黃暐瀚進一步分析，真正左右朝野政治氣勢的關鍵，仍將落在2026年九合一選舉，屆時賴清德與國民黨主席鄭麗文的政治聲勢勢必「一漲一跌」，關鍵就在於誰能掌握選戰優勢。他也提出假設，若民進黨在高雄失守，不排除黨內可能出現挑戰賴清德領導地位的聲音，甚至可能出現如副總統蕭美琴等人投入競逐；反之，若國民黨在新北出現失利，也將對藍營造成重大衝擊。
本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安設計問卷與分析，並由畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查時間為2026年6月22日至24日，訪問全台22縣市、年滿20歲民眾，共成功完成1078份有效樣本，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。
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黃暐瀚：目前狀況選總統未必有勝算
談到最新民調變化，黃暐瀚直言，賴清德必須有所警覺，因為目前施政滿意度尚未突破五成，若依照現在的支持度投入總統選戰，「未必會贏」。不過，他也強調，目前滿意與不滿意的差距仍僅落在3至5個百分點左右，仍屬民調誤差範圍內，不宜因此斷言情勢已經全面翻轉。
黃暐瀚指出，賴清德真正民調最低迷的時期，是去年大罷免風波期間，當時施政滿意度僅約31%，相較之下，目前的支持度仍未跌回當時谷底。他認為，雖然執政團隊勢必會關注民調變化，但也不需要因為一次「死亡交叉」就認定政治情勢已經崩盤，未來幾個月的民調仍可能出現回升或再度拉近的情況。
高雄、新北成選情關鍵 恐牽動朝野2028布局
黃暐瀚進一步分析，真正左右朝野政治氣勢的關鍵，仍將落在2026年九合一選舉，屆時賴清德與國民黨主席鄭麗文的政治聲勢勢必「一漲一跌」，關鍵就在於誰能掌握選戰優勢。他也提出假設，若民進黨在高雄失守，不排除黨內可能出現挑戰賴清德領導地位的聲音，甚至可能出現如副總統蕭美琴等人投入競逐；反之，若國民黨在新北出現失利，也將對藍營造成重大衝擊。
本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安設計問卷與分析，並由畢肯市場研究公司執行電話訪問，調查時間為2026年6月22日至24日，訪問全台22縣市、年滿20歲民眾，共成功完成1078份有效樣本，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。