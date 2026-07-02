「梅西（Lionel Messi）將在本屆世界盃吞下第一場敗仗，因為維德角非常虔誠，他們擁有眾神祝福。」

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▲1996年諾貝爾和平獎得主、現任東帝汶總統奧爾塔（José Manuel Ramos-Horta）（綠褲者）大膽預測維德角將擊敗阿根廷，爆冷奪下關鍵勝利。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃「大黑馬」維德角將於32強強碰衛冕軍阿根廷，儘管外界認為這是淘汰賽差距最大的一輪對決，但1996年諾貝爾和平獎得主、現任東帝汶總統奧爾塔（José Manuel Ramos-Horta）卻大膽預測維德角將奪下勝利，隨後還分析起維德角傳統飲食「Cachupa」所帶來的幫助，玄妙發言連阿根廷媒體《TyC Sports》都大肆報導。維德角將於台灣時間4日早上6點交手強敵阿根廷，曾於1996年榮獲諾貝爾和平獎的奧爾塔總統，透過社群公開表達對維德角國家隊的支持。「梅西將在本屆世界盃吞下第一場敗仗。阿根廷人將無法抵擋維德角球員的攻勢。」奧爾塔還針對這個預測，發表獨到見解，主要提到維德角靠著傳統料理「Cachupa」，帶來強大的精神力，那是一種以玉米、豆類和肉類燉煮的菜餚，隨後，奧爾塔進一步提到精神層面的優勢，強調維德角擁有「眾神加持」：實際上，雖然東帝汶與維德角在地理位置上相隔萬里，但兩者皆曾為葡萄牙殖民地，現今仍共同以葡萄牙語為官方語言，存在著深厚的文化共通點。奧爾塔這番大膽的預測，也在社群媒體上引發熱烈討論。