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彭博披露，科技巨頭Meta傳出正籌劃推出全新雲端基礎建設業務，擬將內部多餘算力與AI模型服務出售變現，將先前大量投入資料中心與晶片的支出，轉化為新的雲端收入來源，引發議論。不過，華爾街解讀，市場反應其實不用過於悲觀，因這非算力過剩或是Meta打算停止投資人工智慧。綜合外媒報導，瑞銀認為，Meta 若向外部出售 AI 算力或模型服務，未必應被市場解讀「AI 基建過剩」這一類的\負面信號。相反地，這可能是Meta將龐大 AI 投資更快轉化成收入的一條路徑。瑞銀認為，出售Neocloud等業務，理論上會帶來比等待Meta Business Agents和Meta AI聊天機器人規模化，更快獲得收入，並緩解2027年EPS持平或減少的擔憂。摩根士丹利預估，Meta在2026年與2027年將分別新增約2GW及3.5GW自有IT容量，規模仍低於Amazon與Google等大型雲端業者。Meta釋出部分容量其實難以單獨改變全球資料中心建設的投資趨勢。摩根士丹利估算，若Meta出租250MW算力一年，並以每瓦40美元計價，2028年每股盈餘可增加約2.97美元，相當於約8%的獲利提升。伯恩斯坦指出，Meta目前全球資料中心總容量約20GW，未來仍規畫新增約14GW，但容量涵蓋不同用途、不同世代GPU及租賃資源，也不能直接視為可供出租的AI算力，無法推論AI產能供過於求。近期傳出Google因自身算力吃緊，限制Meta使用部分雲端資源。華爾街認為，Meta一邊向外部採購算力，一邊規畫出租部分自有資源，反映的是資源配置重新分配，而非全面性的需求疲弱。