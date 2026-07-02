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▲鬼鬼（右2）強調自己不是奧客，怎料姚元浩（左1）在旁補槍：「是！」莎莎（左2）也笑說：「她只是比較活出自己。」（圖／記者葉政勳攝影）

人氣實境節目《嗨！營業中》第7季於今（2）日舉辦記者會，鬼鬼（吳映潔）受訪時坦言以前只有做過演藝圈這份工作，比較沒有同理心，遭其他人笑虧是「奧客」，節目夥伴莎莎也補槍：「她只是比較活出自己。」讓眾人笑翻。被問到新一季有沒有機會邀請昔日夥伴炎亞綸回歸？對此鬼鬼則回答：「有機會還是開放，畢竟他也是我們曾經的好夥伴。」《嗨！營業中》班底姚元浩、鬼鬼（吳映潔）、莎莎與郭泓志今齊聚一堂分享全新一季的錄製心得，鬼鬼提到經過前面幾季長大不少，「因為我只有做過演藝圈這份工作，現在去餐廳會有職業病，像是收盤子啊，保持桌面整潔。」立刻遭一旁的郭泓志吐槽：「就是妳在工作的時候沒做到的事情嘛！」讓鬼鬼連忙解釋：「我現在有，會更體恤各種服務業，比較有同理心。」被問到以前是否是奧客？鬼鬼立刻反駁：「我不是奧客，只是沒懂那麼多道理。」怎料姚元浩在旁秒補槍：「是！」莎莎也笑虧：「她只是比較活出自己。」讓鬼鬼急得不斷強調：「我真的不是奧客！」不過她也坦承，私下看到服務生沒有保持笑容時，自己內心會偷偷 murmur：「我想看到有笑容的服務生。」但也因此常提醒自己，在節目中要隨時保持敬業笑容。先前鬼鬼曾坦承與好友炎亞綸斷聯，被問到是否有機會邀請對方回歸《嗨！營業中》？她回答：「如果有機會還是開放，畢竟他也是我們曾經的好夥伴。」不過鬼鬼也透露雙方現在真的很少聯絡，雖炎亞綸也試圖破冰邀她吃飯，但鬼鬼直言：「要看我時間可不可以，我要上班！」《嗨！營業中》全新一季企劃砸下大手筆，國內外版圖大幅擴展，前往韓國與帛琉錄影，帶給觀眾耳目一新的感覺。此外，為回饋前幾季廣受觀眾好評，本季集數特別加碼延長至 25 集，成為系列最長集數的一季。