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▲臺南市市長黃偉哲，現場發放芒果試吃，力邀民眾品嘗臺南優質芒果。（圖／愛買提供）

▲現場製作芒果甜點，香甜又美味。（圖／愛買提供）

▲現場同步展售金煌、西施、玉文及黑香等特色品種芒果，讓民眾一次感受臺南芒果豐富多元的風味與魅力。 （圖／愛買提供）

愛文芒果、玉文芒果、金煌芒果、烏香芒果每斤59元起，全台門市販售。

芒果奶酪：每個39元，每日新鮮製作，限南雅店、三重店、桃園店、復興店、水湳店販售。

芒果布丁禮盒：每盒250元，限南雅店販售。

養生芒果麵：每包109元，限南雅店販售。

果乾系列：台灣芒果乾、無糖芒果乾每包250元；情人果乾135元。，限南雅店販售。

其他特產：破布籽漬69元、林桑鴨蛋/皮蛋4入一盒99元。

臺南為全台最大芒果產區，種植面積與產量皆居全國之冠，愛買量販店攜手臺南市政府推出「夏日芒果祭」，今日(7/2)由遠東百貨副董事長徐雪芳、遠東百貨營運長林彰豊、遠東百貨副總經理陳佑任、愛買量販營運長姚偉昱及臺南市市長黃偉哲等人一同出席記者會，共同推廣臺南優質芒果，打造今夏最完整的芒果饗宴，搶攻夏季水果商機。其中，今年活動集結愛文、玉文、金煌、烏香四大人氣外銷芒果，並同步推出芒果麵、芒果布丁、芒果奶酪、芒果乾等多款特色加工商品，從鮮果、甜點到伴手禮一次滿足。看準民眾對季節限定水果的喜愛，愛買因應不同農產產季，今年第六度攜手臺南市政府推廣農產活動，將產地優質農特產直送全台門市，今年夏季除了最受歡迎的愛文芒果外，也網羅果肉細緻、甜度高的玉文芒果、果實碩大且香氣濃郁的金煌芒果，以及風味獨特的烏香芒果，讓消費者一次品嚐不同品種的特色風味，7月2日至7月5日活動期間，四大芒果品種每斤59元起，讓民眾輕鬆把臺南當季鮮甜滋味帶回家。除了鮮果外，愛買也同步擴大芒果周邊商品陣容，推出融合果香與麵香的芒果麵，每包109元；口感滑順、果香濃郁的芒果布丁，每盒250元；愛買麵包坊新推出的每日現做芒果奶酪，每個39元；以及酸甜涮嘴的芒果乾，每包250元。從正餐、甜點到下午茶點心，消費者都能感受濃郁芒果魅力，滿足芒果愛好者「從頭吃到尾」的願望。愛買表示，近年夏季水果消費持續升溫，消費者除了選購當季鮮果，也越來越喜歡嘗試水果加工商品及創新吃法，因此今年特別推出「夏日芒果祭」，結合臺南在地優質農產與多元芒果商品，希望提供消費者更豐富的選擇，也透過量販通路支持臺灣在地農業，讓更多民眾在家附近就能輕鬆享受產地直送的新鮮美味，一同感受盛夏最甜蜜的幸福滋味。