2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）已進行至32強淘汰賽尾聲，不少國家皆以淘汰出局，其中包含止步32強的日本隊以及小組賽出局的韓國隊。日本隊今（2）日返回日本，據日媒報導，羽田機場、成田機場加起來共有1200人接機，寫下史上第2高的紀錄，總教練森保一受到熱烈歡迎。而不少韓媒也報導日本的接機盛況，更用「截然不同」形容日、韓兩國的氣氛，洪明甫率領的韓國隊意外在小組賽落馬，返國時充滿噓聲、叫囂聲，洪明甫沒有做出任何回應，全程面色鐵青地快步離開機場。
日本隊今日返國 機場破千名球迷接機
據《日刊體育》報導，日本國家隊總教練森保一與後衛長友佑都等人抵達的羽田機場聚集了約 700 人；而中場田中碧與中場久保建英等人抵達的成田機場則有約500名球迷現身接機。此次日本隊歸國吸引共計1200人接機，寫下史上第2高的人數紀錄，僅次於2010年南非世界盃（止步16強）時的4200 人。與本屆代表隊出國參賽時僅約80人相比，人數暴增了15倍。
日媒指出，日本隊選手們身穿深藍色西裝步入入境大廳。雖然部分選手神情顯得放鬆，但大多沒有揮手致意，多數人臉上仍帶著莊重的表情。日本隊在本屆世界盃小組賽F組繳出1勝2、積分5分，以小組第2名晉級。然而，面對本屆賽事擴編、從過去16隊加倍至32隊晉級的淘汰賽首輪，日本隊以1 比 2遭到曾奪下世界盃最多5屆冠軍的強敵巴西隊逆轉擊敗。未能拿下淘汰賽首勝、也無法闖進隊史首度的8強，最終於32強止步。
洪明甫返國時遭民眾怒噓 韓媒：「截然不同的氣氛」
日本光榮返國的接機盛況，也有多家韓國媒體進行報導，並直言氣氛與韓國隊歸國時截然不同。由洪明甫率領的韓國隊，在小組賽僅繳出1 勝2敗的戰績，因此遭到淘汰，未能闖進32強。洪明甫一行人是在凌晨抵達韓國，即便如此，當時的仁川國際機場仍聚集了約300名球迷。
然而，現場接踵而來的卻是「洪明甫下台」、「把年薪吐出來」等抗議與噓聲，咒罵聲與鼓聲交織在一起，場面持續混亂混雜。當時為了防範突發狀況，現場甚至部署了100多名警力嚴陣以待。當洪明甫與瓜佳隊成員一踏入入境大廳，現場的叫囂與噓聲便更加劇烈。面對媒體記者的提問，洪明甫沒有做出任何回應，全程面色鐵青地快步離開機場。
📍歷屆世界盃日本代表隊歸國時的球迷人數
1998年法國世界盃：1000人（小組賽淘汰）
2006年德國世界盃：700人（小組賽淘汰）
2010年南非世界盃： 4200人（16強）
2014年巴西世界盃：1000人（小組賽淘汰）
2018年俄羅斯世界盃：800人（16強）
2022年卡達大會世界盃：650人（16強）
2026年美加墨世界盃：1200人（32強）
※ 由日本與韓國共同主辦的2002年世界盃除外
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據《日刊體育》報導，日本國家隊總教練森保一與後衛長友佑都等人抵達的羽田機場聚集了約 700 人；而中場田中碧與中場久保建英等人抵達的成田機場則有約500名球迷現身接機。此次日本隊歸國吸引共計1200人接機，寫下史上第2高的人數紀錄，僅次於2010年南非世界盃（止步16強）時的4200 人。與本屆代表隊出國參賽時僅約80人相比，人數暴增了15倍。
日媒指出，日本隊選手們身穿深藍色西裝步入入境大廳。雖然部分選手神情顯得放鬆，但大多沒有揮手致意，多數人臉上仍帶著莊重的表情。日本隊在本屆世界盃小組賽F組繳出1勝2、積分5分，以小組第2名晉級。然而，面對本屆賽事擴編、從過去16隊加倍至32隊晉級的淘汰賽首輪，日本隊以1 比 2遭到曾奪下世界盃最多5屆冠軍的強敵巴西隊逆轉擊敗。未能拿下淘汰賽首勝、也無法闖進隊史首度的8強，最終於32強止步。
日本光榮返國的接機盛況，也有多家韓國媒體進行報導，並直言氣氛與韓國隊歸國時截然不同。由洪明甫率領的韓國隊，在小組賽僅繳出1 勝2敗的戰績，因此遭到淘汰，未能闖進32強。洪明甫一行人是在凌晨抵達韓國，即便如此，當時的仁川國際機場仍聚集了約300名球迷。
然而，現場接踵而來的卻是「洪明甫下台」、「把年薪吐出來」等抗議與噓聲，咒罵聲與鼓聲交織在一起，場面持續混亂混雜。當時為了防範突發狀況，現場甚至部署了100多名警力嚴陣以待。當洪明甫與瓜佳隊成員一踏入入境大廳，現場的叫囂與噓聲便更加劇烈。面對媒體記者的提問，洪明甫沒有做出任何回應，全程面色鐵青地快步離開機場。
📍歷屆世界盃日本代表隊歸國時的球迷人數
1998年法國世界盃：1000人（小組賽淘汰）
2006年德國世界盃：700人（小組賽淘汰）
2010年南非世界盃： 4200人（16強）
2014年巴西世界盃：1000人（小組賽淘汰）
2018年俄羅斯世界盃：800人（16強）
2022年卡達大會世界盃：650人（16強）
2026年美加墨世界盃：1200人（32強）
※ 由日本與韓國共同主辦的2002年世界盃除外
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