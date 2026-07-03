有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，全台第4家分店台中店將進駐漢神洲際購物中心，規劃約270至280個座位，並於7月18日將正式開幕，日前提前推出會員首頁「期間限定優惠」領取「優先訂位券」活動，今（3）日則將開放全員皆可預約，可下訂7月17日~9月30日、等於近3個月的座位。《NOWNEWS今日新聞》整理島語台中店訂位技巧、規則、平台與必吃菜色等資訊，一文掌握。
🟡「島語」台中店如何訂位？注意事項一次看
📍線上訂位
預約平台：訂位平台inline
可下訂日期：今日開放7月17日~9月30日、等於近3個月的座位
備註：
1、下午餐開放2026年7月24日至2026年9月30日週五、六、日與連假之預約。
2、以下時段無開放預約：8月15日(六)午餐、8月29日(六)午餐、9月12日(六) 午餐、9月19ㄖ(六)晚餐。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
📍電話訂位：
開放日期：7月3日-7月17日
開放時間：11:00-19:30
電話：04-2421-4166
🟡「島語」台中漢神洲際店資訊：
地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓
電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
即將登場的台中店將落腳漢神洲際購物廣場，延續品牌「一餐檯、一Fine Dining」的料理概念，打造結合自助餐自由度與高級餐飲體驗的新型態用餐模式。餐廳內設置海鮮、日料、冷盤、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理。
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，首先是生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等。而「島語」的生魚片強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。中式料理區則有京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排。
晶華國際酒店集團的兩大人氣buffet 線上旅展下殺6.8折起
晶華國際酒店集團的兩大人氣buffet也有新活動，將於7月3日以及6日分別推出線上旅展，開賣台北晶華餐飲和SPA優惠券以及可以入住晶華、晶英、捷絲旅的「環遊晶華」住宿券，共計超過20項優惠商品，最低為52折。另外兩大buffet也有優惠，栢麗廳餐券最低7.1折，還有「買十送一」促銷；泰市場更是下殺至6.8折。
兩大buffet同時有優惠，位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日午餐及下午茶皆祭出單人10張套票優惠，而平日下午茶四人券更下殺至71折。而泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，是68折的超殺折扣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍線上訂位
預約平台：訂位平台inline
可下訂日期：今日開放7月17日~9月30日、等於近3個月的座位
備註：
1、下午餐開放2026年7月24日至2026年9月30日週五、六、日與連假之預約。
2、以下時段無開放預約：8月15日(六)午餐、8月29日(六)午餐、9月12日(六) 午餐、9月19ㄖ(六)晚餐。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
📍電話訂位：
開放日期：7月3日-7月17日
開放時間：11:00-19:30
電話：04-2421-4166
🟡「島語」台中漢神洲際店資訊：
地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓
電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
即將登場的台中店將落腳漢神洲際購物廣場，延續品牌「一餐檯、一Fine Dining」的料理概念，打造結合自助餐自由度與高級餐飲體驗的新型態用餐模式。餐廳內設置海鮮、日料、冷盤、飲品等9大餐檯區，提供超過200道料理。
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，首先是生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等。而「島語」的生魚片強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。中式料理區則有京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排。
晶華國際酒店集團的兩大人氣buffet 線上旅展下殺6.8折起
晶華國際酒店集團的兩大人氣buffet也有新活動，將於7月3日以及6日分別推出線上旅展，開賣台北晶華餐飲和SPA優惠券以及可以入住晶華、晶英、捷絲旅的「環遊晶華」住宿券，共計超過20項優惠商品，最低為52折。另外兩大buffet也有優惠，栢麗廳餐券最低7.1折，還有「買十送一」促銷；泰市場更是下殺至6.8折。
兩大buffet同時有優惠，位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日午餐及下午茶皆祭出單人10張套票優惠，而平日下午茶四人券更下殺至71折。而泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，是68折的超殺折扣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！