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鼎盛期有7間店！奧特拉麵暫時在台灣消失

▲微風北車店則是在6月28日發出永久歇業公告。（圖／奧特拉麵臉書）

奧特拉麵感性告別！暗示還有機會相見

▲奧特拉麵主打雞清湯、雞白湯等多種口味選擇，主打天然食材長時間熬煮，饕客間口碑頗佳。（圖／奧特拉麵臉書）

又有知名拉麵店在台灣消失！日本知名連鎖品牌錦拉麵為了拓展海外市場，打造子品牌「奧特拉麵」進軍美國、台灣市場。在台灣一度有多達7間分店，遍布台北、新北、桃園，但在今年6月底微風北車店歇業之後，全台灣分店正式全數停業，消息曝光也讓大批老饕直呼不捨。錦拉麵於1994年從日本秋田縣起家，在闖出知名度之後進軍海外市場，在美國、台灣都有分店。饕客評價高，曾在2021、2023、2024年於美國榮獲米其林指南推薦。奧特拉麵為日本「錦拉麵」的海外子品牌。錦拉麵首次進軍海外就是在2015年，先是在台灣華泰名品城開張了「雞玉錦」，隨後打造子品牌「奧特拉麵」並改名，2017年還在台北101開了2號店，全盛時期一度有多達7間門市，遍布新北、台北、桃園。奧特拉麵主打雞清湯、雞白湯等多種口味選擇，主打天然食材長時間熬煮，讓客人吃得到美味同時健康、無負擔，且拉麵配菜、湯頭鹹度及麵體軟硬度，皆可客製。堅守一個原則，「每日致力於提供客人最美味、健康且道地的日式拉麵。」不過從去年開始，奧特拉麵開啟了歇業潮，先是大葉高島屋店在去年7月31日結束營業，到了今年2月3日台北林森店歇業、2月28日桃園華泰店以及南港環球店歇業，最後一間微風北車店則是在6月28日發出永久歇業公告。奧特拉麵微風北車店在停業公告中也提到：「今天，我們收起了鍋爐，整理好廚房。雖然不捨，但這不是結束，而是一場暫時的休息。謝謝每一位走進店裡的你們，用你們的熱情與支持，填滿了奧特所有的回憶。」更表示，而微風北車店結束之後，目前台灣已經沒有任何奧特拉麵門市，因此消息也讓老饕不捨：「生意超好誒！為什麼」、「不知道什麼時候才能再吃到」、「為什麼不續租啊」、「要飛到日本吃了QQ」。