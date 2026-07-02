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▲好市多高雄店開幕首波優惠自7月3日起至7月5日，Samsung顯示器一口氣現折萬元。（圖／翻攝自APP）

▲好市多新高雄店開幕優惠將採分階段推出，可從好市多APP提早看到檔期優惠。（圖／翻攝APP）

美式賣場好市多（Costco）高雄新分店「高雄亞灣店」將在7月3日開幕，舊址於今（2）日晚間6點結束營業。新分店開幕優惠，只要辦會員就可得到1000元商品券與購物袋，且開幕優惠將採分階段推出，第一波優惠有顯示器現折萬元，還有Dyson空氣清淨機都特價。好市多高雄亞灣店位於高雄市前鎮區智科路35號，有三大亮點，店內規劃有1010席汽車位及400席機車位。開幕優惠包括，新會員辦卡可拿到1000元商品券與購物袋，之後若於指定店消費，還可再換保冷袋；若申請會員費代繳，另有折抵200元與新戶首刷禮500元等優惠。賣場內也有一堆商品特價，第一波優惠自7月3日起至7月5日，Samsung顯示器一口氣現折萬元，還有空氣清淨機、枕頭都特價。且為兼顧開幕期間的人潮與車流管理，開幕優惠將採分階段推出，可從好市多APP提早看到檔期優惠，點選「優惠訊息」點開會員護照，選擇新高雄店開幕專屬優惠，就可提早看到特價品項。