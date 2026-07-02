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「觸法少年」保護傘？警方已介入調查

韓國江原道近日幾位疑似國小生的未成年嫌犯，光天化日之下洗劫了當地一家網咖的櫃檯。更令店家難以置信的是，這群少年不僅毫無懼色，甚至在作案前後數度做出向監視器鞠躬、出言嘲諷店員等極具挑釁意味的舉動。根據《韓聯社》報導，這起竊案發生在本月24日。江原道某家網咖的監視器畫面完整記錄下了這群疑似小學生的犯案過程。畫面顯示，其中一名學生熟練地打開櫃檯抓取現金，另一名同夥則在周圍來回踱步負責把風，隨後接過偷來的鈔票。令人錯愕的是，這群小偷在得手後，還刻意面向店內的監視器鏡頭，畢恭畢敬地彎腰鞠躬「致意」，態度囂張，宛如在向店家宣戰。網咖業者A某表示，「雖然損失的金錢大約只有10萬韓元（約合新台幣2060元），金額並不算大，但相比於金錢損失，這些孩子們的行為和價值觀更讓我感到無比衝擊」。更令店主傻眼的是案發後，A某將監視器拍下的犯案截圖列印出來，張貼在櫃檯前作為警告。沒想到隔天，這群小學生竟然毫無畏懼地再度登門。發現昨天的紙鈔保管箱已經被上鎖後，還聚在一起觀看櫃檯前貼著自己照片的告示。其中一名涉案學生甚至理直氣壯地向店員抗議，「我又沒有走進櫃檯裡面，你憑什麼把我的照片貼在上面？」當店員反駁「你接過了贓款，不就是共犯嗎？」該名學生頓時語塞。然而在離開店家時，這群人不僅一邊跳舞一邊揮手，其中一人甚至對著店員豎起大拇指、用挑釁的語氣大喊「Number One！」態度極其囂張。網咖老闆A某無奈地表示，「看到他們第二天又回來，既不道歉也不打算賠償，反而像個沒事人一樣繼續挑釁，我當下甚至連氣都生不出來，只覺得太荒謬了，心裡非常沉重」。根據A某提供的監視器畫面與周邊線索，這群涉案者疑似皆為當地的國小學生。警方表示，目前正透過監視器畫面全力鎖定這群學生的具體身分，並將針對詳細的案發經過展開深入調查。根據韓國法律，年滿10歲、未滿14歲的「觸法少年」免受刑事處罰，依情節通常只會面臨社會勞動或移送少年管教所等保護處分，雖然並非完全免責，但仍有許多未成年人因此有恃無恐，行徑惡劣。