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致癌沙拉油相關業者有4家 食藥署：明天中午12點前架上產品須全數下架

泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」因苯駢芘（BaP）檢驗結果不符合規定，啟動預防性下架。食藥署副署長蔡淑貞說明，已要求4家業者通知通路商明天中午12點前將架上受影響產品全數下架，若未完成，會依照食安法規定處3萬到300萬罰鍰。3家大廠爆出沙拉油原料驗出一級致癌物超標，而主要是由油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」，食藥署說明，均已啟動下架回收機制。食藥署目前掌握共計18品項、21批號產品，包括中聯油脂提供泰山、福壽、福懋3家公司。蔡淑貞晚間接受媒體聯訪時表示，整起調查相關業者為4家，因此食藥署則請台中市食安處及彰化縣衛生局，要求業者通知通路商，包括全聯、美聯社等，在7月3日、也就是明天中午12點前，將架上受影響的產品全數下架。若在明日中午12點前未完成下架，蔡淑貞說，會依據違反食品安全衛生管理法第7條第5項規定，並依照第47條處分3萬到300萬元罰鍰。