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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）32強明（3）日凌晨3點將由「無敵艦隊」西班牙交手奧地利。相隔72年再度踢入淘汰賽階段的奧地利，主帥朗尼克（Ralf Rangnick）在賽前記者會直接點名西班牙18歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）， 「雖然他是所有足球迷都喜歡觀賞的球員，但我們將盡可能讓他少拿到球。」雙方進入21世界盃3場交手，奧地利以1和2負落下風，且被西班牙踢進10球，防守端將成此役重點。奧地利將在台灣時間明日凌晨3點交手奪冠熱門西班牙。據《路透社》報導，奧地利總教練朗尼克在賽前記者會上，將西班牙18歲天才球星亞馬爾列為「首要警戒對象」。朗尼克讚嘆亞馬爾的球技與潛力，「他真的是一位非常優秀的選手。在未來的12到14年裡，他將維持比現在更出色的狀態並長年活躍。只要保持健康且心態不發生動搖，他將能踢上非常多場比賽。」稱讚完亞馬爾後，朗尼克直接點名，要非常嚴密盯防亞馬爾，「我們絕對不能給他太多空間，或者給他太多發動盤球突破的機會。」朗尼克進一步表示，「雖然他是所有足球迷都喜歡觀賞的球員，但我們將盡可能讓他少拿到球。」此外，奧地利隊長阿拉巴（David Alaba）也表明在與西班牙的對決中絕不退縮。過去曾身披皇家馬德里球衣的阿拉巴，在記者會上大讚西班牙的足球非常有魅力，也擁有非常多能製造出實力差距、具備頂尖主宰力的選手。但阿拉巴強調，「但我們並不想躲起來。我們想踢出向前進的足球，並會為了取得成功而全力以赴。」本屆世界盃，是奧地利自1954年以來，相隔72年再度進入淘汰賽階段。奧地利球風極其強悍、充滿跑動與高壓逼搶，本屆小組賽，首戰以3：1輕取約旦，次輪0：2不敵阿根廷，關鍵第3輪3：3踢平阿爾及利亞，以分組第2晉級淘汰賽，不過首戰就碰上大魔王西班牙。雙方進入21世紀後的交手，奧地利以1和2敗落下風，3場比賽中西班牙共狂轟10球，2009年友誼賽1：5輸球、2002年世界盃資格賽0：4落敗、1：1踢和。