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陸委會主委邱垂正日前指出，沒有台獨問題，只有被統一的問題；國台辦發言人朱鳳蓮今（2）日指出，民進黨只有廢棄「台獨黨綱」，才能改善兩岸關係。對此，陸委會副主委梁文傑表示，「中國共產黨號稱是共產黨，現在還有人會認為說中國是一個共產主義國家嗎？也沒有，我們也沒有叫你改名」。朱鳳蓮在國台辦新聞發布會表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，民進黨當局以「新兩國論」界定台海現狀，完全違背法理、歷史與現實，是不折不扣的「台獨」分裂謬論。對此，梁文傑回應，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，也是我們所要捍衛的兩岸現狀，所以沒有所謂的台獨問題，只有被強制統一的問題。梁文傑指出，至於說民進黨要不要放棄它的台獨黨綱，這個是政黨的事。「但是我也必須要說一下，中國共產黨號稱是共產黨，現在還有人會認為說中國是一個共產主義國家嗎？也沒有，我們也沒有說叫你改名。國民黨的黨章裡面也是說三民主義五權憲法，但是現在的國民黨有人提出要廢監察院，那五權憲法在哪裡？我們也沒有要求說國民黨要改黨章」。