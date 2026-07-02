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▲羅興樑與小球員分享射手訓練技術。（圖／主辦單位提供）

▲「亞洲傳奇」李忠熙連續2年來台指導基層球員。（圖／主辦單位提供）

去年首度舉辦便獲得熱烈迴響的MONARCH菁英射手營，今年正式邁入第2屆，以「汗水不會背叛你」為精神，再度邀請「亞洲傳奇」李忠熙攜手「台灣神奇」羅興樑，打造更完整、更貼近現代籃球發展的射手養成平台，射手營的靈魂人物之一教練羅興樑也分享創立初衷，除了為基層球員打造交流平台外，也與價值觀念相近的教練提供資訊、資源分享的契機。今年第2屆MONARCH菁英射手營首度擴大為台北、台南雙據點舉辦，共吸引來自全台3所大學、11所高中及1所國中，近200位男女球員及20位教練參與。希望讓更多熱愛籃球的年輕球員，不受地域限制，都能接受亞洲頂尖射手的系統化指導，建立與國際籃球接軌的訓練觀念。不同於一般暑期籃球營著重體能訓練或比賽體驗，MONARCH菁英射手營以「射手養成」為核心。課程內容涵蓋Shooting、Skill、Pick & Roll、閱讀防守、節奏掌控及出手判斷等完整訓練。從基本動作到比賽閱讀能力，協助球員建立符合現代籃球需求的射手思維，而不只是提升投籃命中率。邁入第2屆，最令人振奮的不只是規模升級，而是第一屆營隊的成果逐漸發酵。去年參與營隊的屏東高中，今年報名人數由4人增加至9人；來自台東的豐田國中女籃也連續第2年參與。今年二度參加、培訓中唯一的國中女子隊伍台東豐田國中教練陳秋諭表示，東部基層球隊有三缺：缺經費，缺交流、缺視野。參與射手營，除了基本動作的提升，更大的收穫是上場比賽的機會；一樣是再次參加，也擔任球評工作的屏東高中教練李致乘表示，去年有4位球員與會，受訓歸隊後，都成為球隊的主力。今年有9位主動爭取培訓，希望他們獲得技術和觀念後，能夠成為球隊的分享與傳承者。帶領球隊12年、長榮大學籃球隊總教練劉錦謀則認為，開拓視野的學習契機，是目前年輕球員最欠缺，也最需要的部份。相信這次與會，可以為該校首度參加的女籃隊帶來活水江河的新刺激。射手營的靈魂人物之一教練羅興樑指出，活動除了可為基層球員打造學習交流平台外，錬結價值觀念相近的教練，提供彼此交流，資訊和資源分享的契機，是另外的收穫。