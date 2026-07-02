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▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋散裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲福壽油品流向下游86家業者。（圖／台中市政府，2026.07.02）

▲福壽油品流向下游86家業者。（圖／台中市政府，2026.07.02）

中聯油脂股份有限公司自主通報旗下大豆沙拉油檢出「苯駢芘（BaP）」超標，台中市食安處今（2）日公布首波福壽實業、福懋油脂等兩家下游業者油品出貨流向，第三家業者泰山企業正跨縣市追查中；第一波公布的224家業者，不乏知名飯店與企業，包括路易莎咖啡、晶華酒店、老協珍、卜蜂、味王、爭鮮、貴族世家都在名單中。台中市食安處表示，中聯油脂自主通報今年4月8日至10日出貨、批號315-1150404的大豆沙拉油，經自主檢驗檢出苯駢芘8.1μg/kg，超過我國《食品中污染物質及毒素衛生標準》2.0 μg/kg限量標準。該批油品共約1,300公噸，流向福懋油脂約588公噸、福壽實業約421公噸、泰山企業約291公噸，再製成22個批號、18項產品。其中福懋供應138家業者、福壽供應86家業者，泰山企業部分則同步通報彰化縣衛生局持續追查流向；目前福壽累計下架回收5,693公斤、福懋54公斤，合計回收5,747公斤，後續將持續追蹤更新。市府除責令業者停工，已通知校園午餐團膳業者、醫療院所、產後護理之家、長照機構及社區據點全面停止使用相關問題油品，教育局同步清查確認，目前未流入校園。