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▲全新自有品牌「UNIDESIGN」系列商品登場，更祭出超值回饋活動。（圖／萬家福提供）

隨著7月1 日通路新品牌「萬家福量販」與「樂家康超市」正式亮相，集團全新自有品牌「UNIDESIGN」系列商品也同登場。更祭出超值回饋活動，自即日起至 9月30日止，只要購買 UNIDESIGN 品牌系列商品單筆消費滿 599 元（含）以上，並使用 uniopen 聯名卡支付，即可享有10％現金折價券，詳細活動辦法請見官網。此外，現場更有安排多款指定 UNIDESIGN 商品享有買 1 送 1、買 2 送 1 及「二件省更多」等超划算限時優惠！秉持「關於生活，你值得更好的」品牌理念，UNIDESIGN 系列商品不僅堅持高水準的生產品質，更提供平易近人的貼心價格。特別是過去深受顧客喜愛敲碗回購的 15 大熱門明星商品：純水、氣泡水、洗潔精、漂白水、洗衣精、抽取式衛生紙、廚房紙抹布、嬰兒潔膚濕紙巾、貓狗乾糧、沙琪瑪、冷凍水餃、非籠飼雞蛋、100% 鮮乳原味優格、傳統韓式泡菜、蔥抓餅等，都自 7 月起陸續在 UNIDESIGN 系列商品中重磅回歸。目前 UNIDESIGN 系列涵蓋食品與非食品（清潔/五金/日用品），首波已有 42 款品項率先上架開賣，預計未來將持續拓展至 350 款以上的多元商品，全方位包辦消費者的質感情調與日常所需。其中推薦必購商品，包含非籠飼平飼新鮮蛋、冷凍水餃、新柔感三層衛生紙、純水嬰兒柔膚濕巾超厚型、洗髮乳、沐浴乳及洋芋片等。