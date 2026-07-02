王品集團也中鏢台灣致癌毒沙拉油！中聯油脂供應給泰山、福壽、福懋的大豆沙拉油，檢驗出「苯駢芘」一級致癌物超標風暴擴大？王品內部清查後表示，「在高雄市及屏東縣18家門市、青花驕的青麻椒鍋底，以及萬鮮的零售罐裝沙茶醬，確實曾經使用到受影響批號之油品。我們長期向國內知名大廠採購油品，皆具備合格檢驗證明。對於上游源頭廠商發生的事件，我們深感遺憾與歉意。」
王品中鏢致癌沙拉油！青花驕鍋底、零售罐裝沙茶醬出包
致癌毒沙拉油風暴最新進度！中聯油脂供應給泰山、福壽、福懋的大豆沙拉油，檢驗出「苯駢芘」一級致癌物超標。
晚間6:12，王品集團發表「大豆沙拉油異常 事件說明」，官方表示：「針對福懋大豆沙拉油檢驗異常事件，王品集團內部清查，
在高雄市及屏東縣18家門市（詳如附件）、青花驕的青麻椒鍋底，
以及萬鮮的零售罐裝沙茶醬，確實曾經使用到受影響批號之油品。 我們長期向國內知名大廠採購油品，皆具備合格檢驗證明。 對於上游源頭廠商發生的事件，我們深感遺憾與歉意。
保障顧客的食品安全是我們的責任。目前，
集團第一時間全面停用大豆沙拉油，確保現有供餐無虞。此外，
所有涉及該油品的零售商品皆已通知銷售通路下架。
大豆沙拉油是台灣餐飲業的大宗物資，普遍使用且影響層面廣泛，
王品集團將配合政府主管機關的清查進度，以實際行動，
展現王品負責任的態度。」
和牛涮、聚等影響餐廳一次看！18家門市地點多在高雄、屏東
◾️西堤：高雄中山／高雄富國／屏東自由／鳳山萬家福／高雄後昌新
◾️陶板屋：高雄三民澄清／屏東太平洋／高雄裕誠
◾️和牛涮：高雄博愛／高雄夢時代
◾️就饗：高雄夢時代／高雄富民
◾️聚 日式鍋物：高雄夢時代／高雄富民
◾️品田牧場 ：高雄澄清
◾️莆田 ：高雄自由
◾️享鴨：高雄裕誠
◾️藝奇 日式料理：高雄夢時代
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致癌毒沙拉油風暴最新進度！中聯油脂供應給泰山、福壽、福懋的大豆沙拉油，檢驗出「苯駢芘」一級致癌物超標。
晚間6:12，王品集團發表「大豆沙拉油異常 事件說明」，官方表示：「針對福懋大豆沙拉油檢驗異常事件，王品集團內部清查，
保障顧客的食品安全是我們的責任。目前，
大豆沙拉油是台灣餐飲業的大宗物資，普遍使用且影響層面廣泛，
和牛涮、聚等影響餐廳一次看！18家門市地點多在高雄、屏東
◾️西堤：高雄中山／高雄富國／屏東自由／鳳山萬家福／高雄後昌新
◾️陶板屋：高雄三民澄清／屏東太平洋／高雄裕誠
◾️和牛涮：高雄博愛／高雄夢時代
◾️就饗：高雄夢時代／高雄富民
◾️聚 日式鍋物：高雄夢時代／高雄富民
◾️品田牧場 ：高雄澄清
◾️莆田 ：高雄自由
◾️享鴨：高雄裕誠
◾️藝奇 日式料理：高雄夢時代