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證交所董事長林修銘在立法院透露，目前正在研議將台股延長到3點半，引發投資人關注。對此，金管會今（2）日指出，延長交易時間屬於證券交易市場重大變革，影響廣泛，尤其對證券從業人員、投資人影響甚大，沒有取得社會共識前不會推動。由於昨日在立法院財委會有立委質詢台股日後是否會延長交易時間、制訂新的交易單位，林修銘回應，台股交易時間相較各國主要交易所短，證交所一直研議希望把台股交易時間延長，基本上交易時間大概延長1小時或1小時30分左右，有可能約下午3時30分左右收盤，且證券商希望能夠一盤到底，不傾向採日本市場午休模式，但還要評估IT韌性、IT容忍程度等因素。對於台股是否延長交易時間？金管會主秘尚光琪今日在金管會例行記者會上表示，近期國際資本市場很多改變，像是延長交易時間、縮短交割時間，金管會持續督導證交所、櫃買中心關注國際情勢，審慎蒐集各國制度、持續分析並做評估。不過，她也強調，任何市場制度改變，像是延長台股交易時間屬於證券交易市場的重大交易變革，影響層面廣泛，攸關市場發展，尤其對證券業、投資人與從業人員影響甚大，短期沒有取得社會共識前不會推動制度改變。