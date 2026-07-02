日本職棒（NPB）北海日本火腿鬥士隊今（2）日用全壘打寫下罕見紀錄，開局水谷瞬、水野達稀、雷耶斯（Franmil Reyes）以及萬波中正連續敲出4支全壘打，寫下日職首見紀錄，日媒《Sponichi》指出，這項紀錄「開局連續4轟」的紀錄，連美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）都不曾出現過，萬波中正更說，「這情況連我自己都有點無法理解了！」
火腿隊用全壘打寫紀錄 開局連續4支全壘打
火腿隊今日持續在主場迎戰歐力士隊，雖然開局先失掉分數，但1局下打線馬上做出強大回應。面對歐力士隊先發投手佐藤一磨，開路先鋒水谷瞬敲出左外野「首局首打席」全壘打，替火腿隊扳平比分，隨後，水野達稀補上右外野陽春彈，這支「背靠背」全壘打直接將比分逆轉，取得2：1領先。
趁著佐藤還沒回神，3棒的雷耶斯（Franmil Reyes）順勢轟出本季第20號全壘打，讓火腿隊取得3：1領先。《共同通信社》報導，雷耶斯這轟更是繼1964年阪急勇士隊後，洋聯第2度連3位打者開轟。正當大家以為煙火秀結束時，4棒的萬波中正跟上敲出本季第16支全壘打，火腿隊開局連續4支全壘打，直接寫下歷史紀錄。
開局4支全壘打寫世界紀錄 萬波中正：「離我都無法理解」
據《Sponichi》報導，在不包含四死球的情況下，達成連續4名打者開轟，是繼1986年養樂多隊以來、睽違40年的史上第 6 次。而「從首局首名打者開始」更是史上首見，成了連美國職棒大聯盟（MLB）都不曾出現過的輝煌紀錄。火腿隊賽前團隊全壘打數為98支的日本火腿隊，藉由這波狂轟，一舉成為12球團中速度最快突破「團隊單季百轟」大關的球隊。
雷耶斯開轟後表示，「在（水野）達稀開轟的那一刻，我上場就只瞄準全壘打在打了。」萬波中正則說，「這情況連我自己都有點無法理解了！」
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火腿隊今日持續在主場迎戰歐力士隊，雖然開局先失掉分數，但1局下打線馬上做出強大回應。面對歐力士隊先發投手佐藤一磨，開路先鋒水谷瞬敲出左外野「首局首打席」全壘打，替火腿隊扳平比分，隨後，水野達稀補上右外野陽春彈，這支「背靠背」全壘打直接將比分逆轉，取得2：1領先。
趁著佐藤還沒回神，3棒的雷耶斯（Franmil Reyes）順勢轟出本季第20號全壘打，讓火腿隊取得3：1領先。《共同通信社》報導，雷耶斯這轟更是繼1964年阪急勇士隊後，洋聯第2度連3位打者開轟。正當大家以為煙火秀結束時，4棒的萬波中正跟上敲出本季第16支全壘打，火腿隊開局連續4支全壘打，直接寫下歷史紀錄。
開局4支全壘打寫世界紀錄 萬波中正：「離我都無法理解」
據《Sponichi》報導，在不包含四死球的情況下，達成連續4名打者開轟，是繼1986年養樂多隊以來、睽違40年的史上第 6 次。而「從首局首名打者開始」更是史上首見，成了連美國職棒大聯盟（MLB）都不曾出現過的輝煌紀錄。火腿隊賽前團隊全壘打數為98支的日本火腿隊，藉由這波狂轟，一舉成為12球團中速度最快突破「團隊單季百轟」大關的球隊。
雷耶斯開轟後表示，「在（水野）達稀開轟的那一刻，我上場就只瞄準全壘打在打了。」萬波中正則說，「這情況連我自己都有點無法理解了！」