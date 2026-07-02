我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達AI伺服器晶片近來屢傳遭走私轉賣到中國，台灣廠商青雲等公司遭檢調搜索，傳出美超微（Supermicro）台灣總部也遭搜索。對此，美超微執行長Matthew Thauberger澄清，台灣分公司並非主要調查對象。路透報導，伺服器大廠美超微（Super Micro）週三（7日）表示，針對涉嫌非法出口搭載輝達（Nvidia）晶片的高階人工智慧（AI）伺服器一案，台灣檢察官在偵訊後，已對其台灣分公司的兩名員工進行聲押（等待羈押庭審理），另兩名員工則獲准交保。基隆地檢署近日發動第二波搜索，在本週稍早傳喚了6名涉案人員。其中有4名美超微員工。檢方指出，6人因涉嫌偽造文書與背信罪接受調查，共搜索了12個地點，包括6名嫌疑人的住處以及3家公司的辦公室。包含美超微台灣分公司（Super Micro Taiwan）、青雲國際（Albatron Technology）、是方電訊。美超微執行長兼營收長 Matthew Thauberger 週三在美國向客戶發出內部信件。信中指出，「這4名員工中，有兩名已被拘留以待羈押庭審理，另外兩名則已獲准交保。」他強調：「美超微並非此案的調查對象。」 並表示該公司數月來一直積極配合台灣當局的調查。Thauberger 補充，公司已允許台灣辦案人員搜查涉案員工的辦公桌及電子設備，並已立即將這4名員工停職（留職停薪），靜待調查結果。Matt Thauberger表示，調查案目前仍在進行中，公司尚未掌握完整的事件全貌。他保證事件絕不會影響公司為客戶提供的產品與服務。公司仍專注日常工作，持續提供最高效能、可靠的資料中心基礎設施解決方案和創新技術，滿足客戶期待。事實上，今年 5 月檢調就曾發動第一波調查，當時逮捕並羈押了3名涉嫌非法出口搭載輝達晶片之美超微高階 AI 伺服器的嫌疑人。這3人目前仍被在押。美超微在 5 月發表的一份聲明中曾表示，公司正配合台灣政府，調查其 AI 伺服器遭違法轉運至受限制的中國市場案件。