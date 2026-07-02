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▲（左起）Aokbab茱蒂蒙因為導演何潤東改劇本 反問「要確耶」笑翻眾人。（圖／TVBS提供）

泰國人氣演員Aokbab茱蒂蒙、陳昊森、曹佑寧、蔡程俊、陳孝萱、郭亮、吳子霏等人共同演出TVBS新劇《對你心動的預言》，演員群今（2）日特別在義大皇家酒店與媒體分享在高雄開拍70多天來的拍攝趣事。而她也提到在台灣的這段時間，泰國算命師突然指定她要去台南的天后宮拜拜，而她也確實「每天都會遇到小小的意外發生」，前陣子還差點從樓梯上摔下來。茱蒂蒙劇中飾演大學生姚可珣，她透露自己來台拍戲期間曾聽從泰國算命師建議，去了台南的天后宮拜拜保平安。她也補充道，因為那陣子幾乎「每天都會發生一些小意外」，不僅曾差點從樓梯摔下來，上車時也常不小心撞到頭，甚至一度因突如其來的劇烈腹痛送醫，最後確診為腸胃炎。她坦言參拜過後心情平靜許多，也希望之後有機會能再去一次天后宮。劇中，茱蒂蒙因一場實驗室爆炸意外穿越時空，為了扭轉接踵而來的死亡命運，穿越時空尋找真相，在愛情、友情與懸疑事件交錯之下，展開一段燒腦又揪心的時空旅程。她與陳昊森有不少情感糾葛，戲外兩人拍攝空檔就會相約玩遊戲，頻繁互動讓兩人迅速變熟。陳昊森也常教茱蒂蒙中文，譬如他最愛用的「要確耶！」，也成為茱蒂蒙在片場的口頭禪。對此茱蒂蒙也爆料導演何潤東常改劇本，讓她忍不住大喊：「導演，要確耶！我是泰國人」，對此何潤東回應：「我都是為了讓戲更好，而且我會自動屏蔽大家的眼神，專心拍戲。」曹佑寧飾演「何秉勛」一角，因為角色家庭背景關係，自帶憂鬱氛圍，讓眾人忍不住關心他，對此他表示：「我獨自一人的時候還好，但只要一走出房間就會感受到悶悶的，大概是因為我今天穿很多。」突如其來的「曹式笑話」讓大家猝不及防，十分有趣。導演何潤東也稱讚曹佑寧眼神十分真誠，尤其兩人在討論的時候，對方會緊靠在自己身邊，讓導演一開始有點不好意思，笑說很怕被他的魅力電到。