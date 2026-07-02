我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Petlife品牌與毛爸毛媽溝通產品特點。（圖／統一企業提供）

▲本次展覽統一企業帶來旗下多款人氣商品，完整展示Petlife全系列產品。（圖／統一企業提供）

展覽日期｜2026年7月3日（五）至7月6日（一）

展覽時間｜10:00－18:00

展覽地點｜臺北南港展覽館1館4樓，Petlife毛孩生活館



隨著毛孩成為家庭的重要成員，臺灣寵物市場持續成長，飼主對毛孩飲食與健康照護的需求也日益提升。深耕臺灣寵物食品市場超過30年的統一企業，今年將於2026臺北寵物展打造全新概念展區「Petlife毛孩生活館」，集結Petlife、寶多福等品牌，從機能營養、互動體驗到展場限定優惠，陪伴毛爸媽為毛孩創造更適合的健康生活提案。本次展覽統一企業帶來旗下多款人氣商品，完整展示Petlife全系列產品，其中最受矚目的「Petlife機能優穀糧」系列，以「低敏優穀×機能營養×專業益生菌」為核心，添加亞斯菲德A菌及雷特氏B菌，並依據犬貓不同需求規劃多元機能配方，讓飼主能依照毛孩生活型態，挑選適合的營養選擇。「晶饌纖蔬肉糧」則是使用90g「低溫熟化凍乾」，避免生食凍乾造成的潛在生菌風險。展場同步集結寶多福系列產品，讓長期支持寶多福、Petlife的毛爸毛媽一次完整體驗各品牌特色，現場更推出多項展場限定優惠，包含限時特價、消費滿額贈及多重好禮，讓毛爸媽輕鬆補貨、享受划算的購物體驗。Petlife毛孩生活館也持續關注動物福利，延續愛的傳承，將公益活動帶進展場，邀請民眾透過互動遊戲共同支持浪浪助糧計畫，讓每一次參與都能化作對流浪動物的實際幫助，與毛爸毛媽一起把愛延續到更多需要照顧的毛孩身上。