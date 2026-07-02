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近日Threads出現一篇題為「白曉燕命案當初真實的內幕，只能說水很深」的貼文，轉發2019年的舊文章，內容指白冰冰與白曉燕命案及黑道、金錢糾紛有關，引發大批網友討論。不過也有不少網友出面反駁，表示相關說法白冰冰多年前已公開澄清為造謠，並質疑文章將命案責任歸咎於受害者家屬，認為「不管白冰冰做了什麼，陳進興三人一樣是人渣 不要忘了被他性侵的女性、挾持的南非武官、殺害的診所員工」、更直言「陳進興就是純粹的惡人」，認為未經證實的舊文不應再次散播。

資深藝人白冰冰今（2）日在臉書發文，表示發現有少數網友以惡毒字眼影射、毀謗29年前震驚社會的白曉燕命案，讓她痛心直呼「何其令人痛心！」她強調，事件早已經過軍、警、憲、調共同查證，自己與女兒白曉燕都是治安敗壞下的無辜受害者，並撂話若有人能提出證據，甚至願意給獎金，否則將依法提告。白冰冰表示，最近在Threads上看到少數網友用極其惡毒的心態與字眼攻擊她，甚至拿白曉燕事件做文章，「事件發生在29年前，這些敲鍵盤的酸人可能還沒出生，就以訛傳訛不做考究，隨口噴墨！」她指出，當年的案件已經歷軍、警、憲、調抽絲剝繭共同查證，最終結果非常清楚，自己與白曉燕都是無辜受害者，「如果想用任何方式毀滅一個人，請拿出任何證據，只要有憑有據，我還願意給他獎金！」白冰冰也強硬表示，若無法提出證據，團隊已開始蒐證，將一一找出相關人士，依法提起訴訟，「從此刻起，我絕不手軟，要將他們送進法院！」白冰冰也痛批這些惡意留言者心態偏差，「這些心態不好的人，沒有家人嗎？家人都不管教、不勸說嗎？」並感嘆自己過去一再忍讓，卻換來變本加厲的攻擊，「令人髮指，實在無法姑息。」白曉燕命案發生於1997年，當時白冰冰的愛女白曉燕，在上學途中遭陳進興等3名歹徒綁架並殘忍撕票，引發全台震驚與社會治安崩潰的重大刑事案件，隨後3名歹徒在全台展開長達好幾個月的逃亡與連續犯案，與警方發生多次激烈槍戰，讓全台灣民眾人心惶惶，最後林春生與高天民先後舉槍自盡，陳進興則在挾持南非武官後投降，並於1999年被依法執行槍決。