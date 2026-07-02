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▲2026年世界盃32強，奧地利將要碰到「無敵艦隊」西班牙，主帥朗尼克（Ralf Rangnick）放話，要盡可能讓亞馬爾（Lamine Yamal）拿不到球。（圖／路透／達志影像）

組合一：奧地利受讓1.5球過盤

組合二：全場總進球數低於2.5球

精準預測：FOX體育大膽推薦低比分悶局

▲奧地利隊在總教練朗尼克（Ralf Rangnick）的鋼鐵紀律調教下，展現出驚人的強隊抗衡能力。（圖／路透／達志影像）

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽火熱進行中，將迎來一場歐洲內戰的焦點對決！現任歐洲冠軍「無敵艦隊」西班牙隊，將於台灣時間3日凌晨3點（當地時間2日下午3點），移師美國加州的SoFi體育場（洛杉磯體育場），正面迎擊睽違44年首度闖進世足淘汰賽的奧地利隊。儘管西班牙頂著奪冠熱門光環，開出-950的超熱門晉級賠率，但多位國際頂級運彩分析師卻紛紛發出預警，直言西班牙進攻面臨瓶頸，並強烈推薦球迷採取「反著下」，鎖定兩組最具投資價值的黃金過盤組合。西班牙隊在本屆世界盃小組賽以不敗之姿奪下H組頭名，雖然曾以4：0大勝沙烏地阿拉伯，但面對維德角（0：0）與烏拉圭（1：0）時卻踢得異常艱難，兩場比賽總計僅攻入1球。總教練執掌的無敵艦隊雖然坐擁超新星拉明·亞馬爾（Lamine Yamal），但他與另一名核心邊鋒尼科·威廉斯（Nico Williams）均受到傷勢困擾。威廉斯此役已確定因傷缺陣，而亞馬爾也未達100%的巔峰狀態。頂替上陣的巴埃納（Alex Baena）缺乏一對一撕裂邊路的破壞力，導致西班牙目前陷入極其嚴重的 Waste 臨門一腳與低迷的進攻效率。反觀奧地利隊，在總教練朗尼克（Ralf Rangnick）的鋼鐵紀律調教下，展現出驚人的強隊抗衡能力。雖然小組賽曾2球敗給阿根廷，但他們在面對阿根廷的常規時間內，防線嚴密到僅讓對手出現3次射正。末輪更是憑藉卡拉伊茨（Sasa Kalajdzic）在傷停補時第96分鐘的史詩級絕平頭槌，以3：3逼平阿爾及利亞，驚險以J組第2名突圍。奧地利非常擅長扮演下位者的冷門角色，今晚面對進攻殘缺的西班牙，他們的鋼鐵防守將給對手製造巨大麻煩。由於獨贏盤口過於傾斜且暗藏翻車危機，各大體育媒體分析師一致建議放棄昂貴的西班牙獨贏，強烈推薦以下2組的逆向黃金組合。專家：《Covers》運彩分析師薩姆·法利分析：西班牙雖然控球率高達69.3%高居本屆前列，但海量的控球並未能轉化為實質的淨勝球。在威廉斯缺陣、亞馬爾帶傷的情況下，西班牙缺乏突破奧地利低位防守（鐵桶陣）的創造力。奧地利極具紀律性的全場逼搶，會徹底切斷西班牙中場的傳導。專家預期西班牙即便能贏球，也極高機率是一球小勝的悶局，因此看好買入奧地利受讓1.5球將能穩穩過盤。專家：SportsLine權威權威專家喬·艾默分析：這是一場傳統防守大戰的劇本。西班牙雖然進攻乏力，但防守端堪稱鋼鐵壁壘，至今小組賽3場「一球未失」保持完美零封，中場大閘羅德里（Rodri）重回巔峰狀態，為後防線提供了完美的屏障。奧地利此役將完全複製對陣阿根廷時的成功反制範本，全力封死亞馬爾的內切路線。這將演變成一場節奏緩慢、進攻窒礙的防守消耗戰，開出小球的機率極高。FOX體育研究團隊也給出了高度契合的第三方觀點，直言這將是一場西班牙得球不易、但防守無懈可擊的典型淘汰賽。西班牙具備豐富的淘汰賽大賽經驗，預計最終能以1：0或常規時間0：0悶平、並在延長賽中憑藉經驗生吞對手，強烈建議投資全場總進球數低於2.5球（賠率+104）。西班牙（4-3-3）：烏奈·西蒙；波羅、庫巴西、拉波爾特、庫庫雷利亞；佩德里、羅德里、奧爾莫；拉明·亞馬爾、奧亞薩瓦爾、巴埃納。奧地利（4-3-2-1）：A·施拉格爾；波施、林哈特、阿拉巴、姆韋內；塞瓦爾德、X·施拉格爾；施密德、萊默爾、薩比策；阿瑙托維奇。目前博彩盤口開出西班牙常規90分鐘獨贏為-320，奧地利獨贏為+950，和局為+420。