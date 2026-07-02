我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AV女優獨旅紐西蘭變惡夢！(ig@福田悠亞)

▲AV女優獨旅紐西蘭變惡夢（圖/截自ig@福田悠亞）

▲蒼井空（圖／翻攝自蒼井空X）

日本知名成人片商旗下當紅女優，今年21歲，在社群平台X（前身為推特）擁有近9萬粉絲追蹤。她原本滿心期待地展開一場「療癒系」獨旅——搭了整整16小時的飛機，隻身飛往紐西蘭，計劃展開5天4夜的自由行，好好親近大自然、放鬆身心。沒想到，這趟旅程從一落地就急轉直下，變成她人生中最離譜的一場惡夢。福田悠亞才剛下飛機，都還沒喘口氣，就直接被紐西蘭海關攔下盤查。她被帶進一間小房間，接受長達的嚴厲審問，過程中甚至還被要求進行事情還沒完——就在審問期間，現場突然湧入約，二話不說直接把她的行李全數沒收，隨即把她關進拘留室，整個過程讓她嚇得當場大哭。歷經一番折騰後，紐西蘭當局最終仍拒絕讓她入境，直接將她強制遣返回日本，一場期待已久的獨旅，就這樣還沒開始就先結束。很多人第一時間可能會猜，是不是她成人女演員的身份被海關認出來了？但福田悠亞事後親自澄清，其實這個原因。她解釋，出發前其實已經訂好機票、飯店和觀光巴士，行程並非完全空白。但她個人旅行習慣不喜歡被死板的時間表綁住，比較偏好放慢步調、隨興走走看看，因此，也沒有提前預約當地體驗活動。結果就是這個「行程不夠具體」，讓紐西蘭海關認定她無法充分證明入境目的純粹是觀光，直接把她擋在國門之外。被遣返後，福田悠亞氣得直接在網路上發洩不滿。她直言，部分同業以觀光名義出國，實際上卻從事賣春等非法活動，導致海關對日本年輕單身女性的警戒心大幅提高，才會連累其他守法旅客一起遭殃。她也呼籲同業務必遵守各國法律，不要因為個人行為害到其他人。事實上，去年就已經傳出多起日本女優或素人在海外從事賣春遭查獲遣返的案例，這類事件不斷疊加，也讓國際間對日本年輕單身女性的入境審查愈趨嚴格。福田悠亞無奈表示，出國旅行、體驗不同文化、結交新朋友，一直是她每個月最期待的事。但如今護照上多了一筆被遣返的紀錄，未來到其他國家恐怕都會面臨更嚴格的審查，這讓她對日後的旅行計畫充滿不安。這起事件也驚動了日本AV界前輩。她看到新聞後忍不住驚呼：「到底是怎麼被認出來的啊？」蒼井空分享，自己因為藝名和本名不同，過去通關時很少被認出身份。不過她也坦言，曾經有一次入境時確實被海關人員認出來，當下氣氛一度有點緊張，她靈機一動，當場大方地幫對方簽名，結果對方就這樣放她通關，整個過程反而低調又順利。蒼井空還透露，自己入境卡上的職業欄向來都老實填寫「演員」。她坦言，現在各國對「年輕單身女性」入境審查標準確實愈來愈嚴格，光靠口頭說明自己是來觀光，早就不夠說服海關，還必須拿出足夠的佐證文件。她也提醒，入關時的穿著打扮和整體形象，其實都可能成為海關重點審查的對象。她笑稱，自己之所以很少被攔查，可能就是因為入境時習慣素顏、穿著運動服，整體形象走樸素自然路線，比較不容易引人側目。