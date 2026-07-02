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▲高雄市政府海洋局舉辦颱風期間漁船進港及船員上岸避風演練活動，現場演練的情形。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局舉辦颱風期間漁船進港及船員上岸避風演練活動，現場演練的情形。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於今(2)日，在前鎮漁港船員中心，舉辦颱風期間漁船進港及船員上岸避風演練活動，現場演練逼真，期精進安置機制與防災演練量能，以守護船員生命安全。高雄市政府海洋局颱風期間漁船進港及船員上岸避風演練活動，是由高雄市政府海洋局局長石慶豐主持，有農業部漁業署、海洋委員會海巡署、高雄市政府警察局、慈濟、高雄市遠洋漁業公會、高雄市各區漁會，以及相關單位代表與會。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，前鎮漁港為我國重要遠洋漁業基地，每年5月至12月魷魚、秋刀魚等遠洋漁船陸續返港整補，大量外籍船員隨船進港，適逢颱風好發季節，為保障船員生命安全及人權，海洋局持續精進上岸避風機制，透過演練活動，讓各單位熟悉撤離及安置等相關流程，以提升整體防災應變能力。石慶豐說，高雄市政府海洋局為因應極端氣候及強颱來襲之風險，乃舉辦颱風期間漁船進港及船員上岸避風演練活動，透過此一實地、實兵演練，以驗證新修正之「高雄市颱風期間漁船員上岸避風原則」，期全面提升跨機關防災整備及應變量能。石慶豐指出，此次颱風期間漁船進港及船員上岸避風演練活動，海洋局依據漁業署規定修正高雄市颱風期間漁船員上岸避風原則，也要求遠洋漁業業者應於船員進港時，妥善照顧生活起居，颱風期間應配合高雄市災害應變中心指揮，在必要時應讓船員上岸避風。此外，海洋局更建立分級安置及彈性收容模式，充分提升避風安置能量，同步規劃餐食、飲用水及物資供應機制，並與民間業者建立協力網絡，以確保颱風期間船員基本生活需求獲得妥善照顧，讓船員上岸避風更完整周延。石慶豐並指出，極端氣候已成為常態災害防範必須超前部署，透過平時演練建立跨機關合作默契，才能迅速應變，海洋局未來將持續滾動檢討避風機制，整合中央、地方及民間資源，強化漁港防災韌性，兼顧船員人權保障與港區秩序維護，以打造更安全、更友善且兼具人權關懷及國際競爭力的現代化漁港環境。