2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）日本國家隊在淘汰賽1：2不敵巴西隊，最終止步32強。總教練森保一今（2）日回國後立刻召開總結記者會。據《日刊體育》報導，期間有韓媒向森保一提問，「請處於您如何評價韓國隊的現狀？有沒有什麼建議可以提供？」對此森保一臉上露出了苦笑，但仍回答，「為了爭取好成績，他們已經付出了最大的努力，希望韓國的媒體和民眾，也能多給予他們一些讚賞的報導。」森保一的回答獲得日本網友讚賞，「面對韓國媒體的提問，這真的是超一流的回應。」
韓媒犀利提問森保一 「韓國該效仿日本嗎？」
日本隊在本屆世界盃F組首戰以2：2與荷蘭踢平，隨後4：0大勝圖尼亞亞，最後再跟瑞典1：1握手言和，小組賽繳出1勝2、積分5分，以小組第2名晉級。不過在32強淘汰賽，雖然日本隊先進球，卻在下半場遭到巴西隊逆轉，最終以1：2落敗，未能拿下淘汰賽首勝、也無法闖進隊史首度的8強，最終於32強止步。
日本隊今日返國，馬不停蹄召開世界盃總結記者會，據《日刊體育》報導，韓國電視台《Channel A》記者向森保一提問道，「有聲音認為韓國隊這次創下了史上最慘的成績，並指出應該效仿日本隊總教練的領導能力與青訓系統。請處於您如何評價韓國隊的現狀？有沒有什麼建議可以提供？」
由洪明甫率領的韓國隊，在小組賽僅繳出1 勝2敗的戰績，因此遭到淘汰，未能闖進32強。韓國隊本屆失利，全國上下都無法接受，紛紛要要求足協改革，而洪明甫也在返國前就召開記者會宣布辭去總教練一職。
森保一替洪明甫緩頰 盼外界多些正面報導
對於韓媒的提問，森保一臉上露出了苦笑，雖然顯得有些困惑，但仍回答，「我和洪明甫總教練私底下會見面聊天，也在東亞盃對決過，無論作為對手還是朋友都有著交情。我認為這絕非什麼『史上最慘』，他們都在為了國家鞠躬盡瘁、全力奮戰。」森保進一步為對方緩頰，「為了爭取好成績，他們已經付出了最大的努力。這一切都是結果論，不能因為這次的結果，就否定他們過去所做的一切努力。」隨後更笑著呼籲，「希望韓國的媒體和民眾，也能多給予他們一些讚賞的報導。」
森保一的回應一出，馬上贏得日本網友的讚賞，「這種講話的藝術真的是天下第一。」、「這才是真正的日本人作風。」、「面對韓國媒體的提問，這真的是超一流的回應。」、「看到他如此誠懇地回答，深深覺得他的人格特質真的很棒。」
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日本隊在本屆世界盃F組首戰以2：2與荷蘭踢平，隨後4：0大勝圖尼亞亞，最後再跟瑞典1：1握手言和，小組賽繳出1勝2、積分5分，以小組第2名晉級。不過在32強淘汰賽，雖然日本隊先進球，卻在下半場遭到巴西隊逆轉，最終以1：2落敗，未能拿下淘汰賽首勝、也無法闖進隊史首度的8強，最終於32強止步。
日本隊今日返國，馬不停蹄召開世界盃總結記者會，據《日刊體育》報導，韓國電視台《Channel A》記者向森保一提問道，「有聲音認為韓國隊這次創下了史上最慘的成績，並指出應該效仿日本隊總教練的領導能力與青訓系統。請處於您如何評價韓國隊的現狀？有沒有什麼建議可以提供？」
由洪明甫率領的韓國隊，在小組賽僅繳出1 勝2敗的戰績，因此遭到淘汰，未能闖進32強。韓國隊本屆失利，全國上下都無法接受，紛紛要要求足協改革，而洪明甫也在返國前就召開記者會宣布辭去總教練一職。
森保一替洪明甫緩頰 盼外界多些正面報導
對於韓媒的提問，森保一臉上露出了苦笑，雖然顯得有些困惑，但仍回答，「我和洪明甫總教練私底下會見面聊天，也在東亞盃對決過，無論作為對手還是朋友都有著交情。我認為這絕非什麼『史上最慘』，他們都在為了國家鞠躬盡瘁、全力奮戰。」森保進一步為對方緩頰，「為了爭取好成績，他們已經付出了最大的努力。這一切都是結果論，不能因為這次的結果，就否定他們過去所做的一切努力。」隨後更笑著呼籲，「希望韓國的媒體和民眾，也能多給予他們一些讚賞的報導。」
森保一的回應一出，馬上贏得日本網友的讚賞，「這種講話的藝術真的是天下第一。」、「這才是真正的日本人作風。」、「面對韓國媒體的提問，這真的是超一流的回應。」、「看到他如此誠懇地回答，深深覺得他的人格特質真的很棒。」
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