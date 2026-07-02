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日本「故意碰撞」惡習成風 專挑婦孺弱勢下手

日本「撞人族」惡名昭彰，早已成為國際矚目的社會問題。近日，一位韓國YouTuber在大阪目睹一位日本男子沿路故意「肩撞」女性，立即上前攔住男子質問，結果專挑弱勢路人下手的撞人男子，看到身材高大的韓國YouTuber後立即認慫，不斷用英文說「Sorry、Sorry」，囂張氣焰蒸發無蹤。相關貼文在社群網路上不到1天就獲得近5百萬次瀏覽，引發日韓網友熱議。根據社群網路上分享的影片，韓國YouTuber陸恩英（音譯）與友人走在大阪街頭，結果身旁女性友人被一位藍衣服男子肩撞，陸恩英於是尾隨在藍衣男子後面觀察，結果發現他一路專挑女性或是年紀較小的路人撞擊，撞完還會與同行友人相視而笑，擺明就是故意撞人取樂的撞人族。陸恩英於是箭步上前攔住男子，當面質問他「為什麼要這樣到處肩膀撞人？」陸恩英還用肩膀回撞男子，並手比叉叉警告對方不要再這樣了。雖然陸恩英說的是韓語，不確定對方是否能夠聽懂，但是肢體語言與表情手勢已經說明一切，藍衣男子連喊「Sorry、Sorry」，隨即狼狽離開。影片獲得網友一片叫好，紛紛在底下留言表示「為什麼只針對女性，甚至撞到胸部了，真是變態」、「教權保護局海外出差實施鐵拳教育」、「我是日本人，非常感謝你提醒這位無禮的男士」、「教訓撞人族真是太解氣了」、「到處撞那些弱小的人，但一旦被大塊頭逮住，就只會模仿Super Junior唱Sorry Sorry，笑死」。事實上，這類被日本社會痛斥為「故意碰撞」（Buttari）的滋事分子，近年已成為東京、大阪等都會區的治安隱憂與城市毒瘤。這群「撞人族」多數選擇在上下班繁忙時間、人潮擁擠的鐵路車站或繁華鬧區出沒，利用人多擠迫作掩護，刻意用肩膀或身體強力撞擊迎面而來的無辜路人，隨後若無其事離開。有當地媒體與社會學者曾深入報導指出，這類心理扭曲的滋事者在尋找目標時具有極強的針對性，通常會刻意鎖定單身婦女、年幼兒童，或是看起來身材矮小、無法反抗的外地遊客等弱勢個體來宣洩不滿，行為卑劣。