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致癌沙拉油波及晶華酒店！官方澄清：未對外供餐

▲針對沙拉油原料被驗出苯駢芘超標，北市衛生局啟動擴大抽查。（圖／北市衛生局提供）

中聯油脂旗下大豆沙拉油自主檢出有致癌疑慮的「苯駢芘（Benzo[a]pyrene，BaP）」超標4倍，台中市食品藥物安全處已勒令業者停工，並公布下游流向，其中包括晶華酒店、故宮晶華。對此，晶華官方表示，該批號油品，僅曾使用於員工餐廳，旗下所有對外營業餐廳皆未使用，目前對外供餐均正常無虞。針對近日油品檢驗異常事件引發社會各界關注，台北晶華酒店已於第一時間完成館內油品全面盤點。經查證，此次事件所涉及之相關批號油品，僅曾使用於員工餐廳，晶華酒店旗下所有對外營業餐廳皆未使用該批號油品，目前對外供餐均正常無虞，敬請顧客安心。晶華表示，飯店一向與國內具信譽之知名大廠採購油品，合作廠商皆須具備合格檢驗證明。針對此次上游源頭廠商發生之檢驗異常事件，晶華亦深感遺憾。食品安全是晶華酒店最重視的責任，本酒店將持續全力配合主管機關及相關單位後續查核作業，並以最嚴謹標準落實食材與原物料來源管理，維護每一位顧客及員工的飲食安全與健康。