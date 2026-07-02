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超過5萬2000人擠地鐵避難

莫斯科坦承復仇：回擊烏軍「深入境內」的無人機閃電戰

俄烏戰爭持續，當地時間2日凌晨，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動了堪稱開戰以來最大規模的空襲，發射近500架無人機與70多枚飛彈，造成基輔境內至少20人死亡、85人受傷，多棟住宅大樓遭徹底炸毀。莫斯科表示，這次空襲是為了報復烏克蘭無人機日前對俄羅斯境內民用設施的襲擊，並揚言會繼續加大對烏克蘭的壓力。根據《CNN》報導，一位61歲的基輔居民莫斯卡耶娃（Iryna Moskaeva）表示，「房間裡所有的窗戶瞬間被炸得粉碎，連大門都被震到變形卡死，我根本打不開」。這已經是莫斯卡耶娃的家第二次遭到俄軍空襲摧毀，「第一次遇到時，我嚇得全身劇烈發抖、嚎啕大哭；但這一次，我連哭都哭不出來，整個人完全麻木了」。烏克蘭軍方表示，俄軍採取多方向、同步實施的飽和攻擊，雖然烏軍防空系統攔截了絕大多數的飛彈與無人機，但仍有高達33枚飛行物突破防線擊中目標。基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）表示，「對基輔而言，這是一個可怕的夜晚」。在襲擊發生前，逾5萬2000名基輔市民已擠至地鐵站避難，在地底忍受長達11小時的防空警報。針對這次空襲，俄羅斯國防部隨即發表聲明，坦承動用了高精準遠程武器與無人機，但聲稱目標是烏克蘭境內的「軍事與能源基礎設施」，並強調這是對烏克蘭「襲擊俄羅斯境內民用基礎設施」的嚴厲回擊。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）更表示，莫斯科將「繼續加大對基輔政權的施壓，以實現其既定目標」。烏克蘭在過去一個月內，對俄羅斯本土發動了大規模的無人機攻勢。就在週四深夜，烏軍還成功空襲了莫斯科以東數百英里的克斯托沃（Kstovo）煉油廠，並炸毀了一座俄軍運送軍需的頓涅茨河鐵路橋。烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiha）表示，「我們要求國際社會做出強有力的回應。現在不需要更多的譴責之詞，我們需要的是制止俄羅斯恐怖暴行的具體行動！」