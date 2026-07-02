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日本東京警視廳偵破一起震驚業界的離奇連環案！今年1月30日凌晨12點10分左右，東京羽田機場停車場內驚傳搶案，一群歹徒疑似聯手對包括一名貨幣兌換公司社長（時年33歲）在內的4人噴灑類似催淚瓦斯的噴霧，企圖搶走高達（約新台幣3800萬元）的現金，過程驚心動魄。更離奇的是，就在這起搶案發生的，同一座停車場才剛發生另一起竊盜未遂案——4名男子疑似合謀，企圖竊取一名男子（時年25歲）的筆記型電腦等隨身物品。由於時間點與地點高度重疊，東京警視廳目前正深入調查，這兩起看似各自獨立的案件，是否其實是警方調查後，已將涉嫌竊盜未遂的4人逮捕到案，成員年齡層橫跨青少年到20多歲，其中包括3名二十多歲男子與，讓外界相當震驚。監視器畫面顯示，這幾名嫌犯疑似也出現在稍晚發生的搶劫未遂案現場，是否為共犯，警方仍在釐清。遭搶劫未遂的貨幣兌換公司社長告訴警視廳，自己當時正攜帶向金融業者購入的現金，準備運往香港兌換，並透露「我幾乎每天都在往香港運送現金」——這番說法也讓外界一窺這類跨境現金搬運背後，其實暗藏龐大的犯罪覬覦風險。令人傻眼的是，這起搶劫未遂案中，其實仍有部分現金真的沒能保住。據了解，涉案的4人中，有2人事後疑似成功脫身並輾轉抵達香港，沒想到才剛下計程車，竟在香港熱鬧街頭，一個裝有現金的背包當場被搶走——而這筆錢，正是先前在羽田機場企圖運送的那批現金的一部分。針對香港街頭這起搶案，香港警方已對4名嫌犯提起訴訟，罪名為串謀搶劫，被告分別是：無業男子、無業男子、上班族，以及一名中國籍女子。目前東京警視廳尚未確認，羽田機場的竊盜／搶劫未遂案，與香港街頭的搶案之間，是否存在共同的。不僅如此，警方也正在追查另一起案件是否與此有所牽連——就在羽田機場搶案發生前約，東京上野街頭同樣爆發一起現金遭竊案，金額更高達。該案疑似有多名黑幫成員分別擔任「動手行搶」與「提供犯案用車」的角色，目前已有5名男子被控竊盜罪，其中3名被認定是幕後主使的男子已於上月遭到逮捕。耐人尋味的是，東京上野、羽田機場、香港街頭這三起案件，全都發生在，且下手目標清一色都是，手法與時間點的高度重疊，讓警方高度懷疑背後恐怕存在同一個跨國犯罪網絡，目前正全力清查各案之間的關聯性，案件仍在持續偵辦中。