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2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第三階段明晚開打，中華隊將於客場交手地主韓國，稍早官網正式公布12人出賽名單，中華隊CBA雙俠陳盈駿、林庭謙繼續率隊出擊，搭配本土一眾好手，名單最大亮點是即將投身CBA選秀的現役最強大學生宋昕澔，首次入選國家隊就進入12人名單，明晚有機會解鎖生涯首次的一級國際賽出賽紀錄，而韓國一哥李賢重確定缺席，對中華隊無疑是一大利多。世界盃亞洲區資格賽中華隊與中國、日本與韓國分在一個小組，目前1勝3敗位列墊底，但為一一勝就是主場交手韓國時，以77：65贏球，明晚若能再勝出，對於晉級態勢相對明朗。官網稍早公布各隊12人出賽名單，中華隊選進5名後衛，包含旅外三雄陳盈駿、林庭謙、游艾喆，搭配本土阿巴西與李家慷，鋒線則有盧峻翔、馬建豪與胡瓏貿，禁區則仰賴高柏鎧、陳冠全與譚傑龍，另外甫從政大畢業的最強大學生宋昕澔，一入選國家隊就有機會出賽，成為12人名單最大亮點。韓國隊方面，當家球星李賢重上一次面對中華隊砍下18分、8籃板，是韓國當今最強得分箭頭，但因受馬刺邀約參與夏季聯賽，日前就確定缺席本場比賽，其餘主力包含上季KBL年度MVP李政炫、射手劉基相、前鋒崔俊龍等人都在陣中，另外還補進效力NCAA一級的呂俊錫，為禁區添增更多對抗本錢。