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「接下來我會先稍微休息一下，之後必須對這次的大賽進行通盤的檢討。目前已經定下來的計畫就只有這樣。」

森保一神情顯得有些嚴厲，隨即反問，「你是拿誰和誰在做比較呢？」

「你本身又是怎麼看的呢？你先說的話我比較好回答，我們這樣也比較好交流。」