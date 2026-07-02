2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）日本國家隊在淘汰賽1：2不敵巴西隊，最終止步32強。總教練森保一今（2）日回國後立刻召開總結記者會。針對未來是否持續掌日本隊兵符的問題，森保一並未正面答覆，僅表示，「接下來我會先稍微休息一下，目前已經定下來的計畫就只有這樣。」此外，《日刊體育》也聚焦主帥的臉部表情，更以「森保一一度面露嚴厲神色」為題報導，指出森保一有兩度反問記者的場面。
森保一記者會避談去留問題 僅表示想先休息
日本隊在本屆世界盃F組首戰以2：2與荷蘭踢平，隨後4：0大勝圖尼亞亞，最後再跟瑞典1：1握手言和，小組賽繳出1勝2、積分5分，以小組第2名晉級。不過在32強淘汰賽，雖然日本隊先進球，卻在下半場遭到巴西隊逆轉，最終以1：2落敗，未能拿下淘汰賽首勝、也無法闖進隊史首度的8強，最終於32強止步。
日本隊今日返國，馬上召開世界盃總結記者會。森保一已經帶兵出征2屆世界盃，與足協合約也將到期，外界高度相當關注他是否會留任國家隊主帥。對此森保一僅表示，「接下來我會先稍微休息一下，之後必須對這次的大賽進行通盤的檢討。目前已經定下來的計畫就只有這樣。」對於，續留一提，森保一迴避了關於未來的明確表態。
此外，一同出席記者會的日本足協會長宮本恒靖，在被問到下一任總教練的遴選時則說明，「（遴選）必須先經由會長與技術委員長的會議做出決定後，再提交理事會定案，有一定的程序。在還沒走完這些流程之前，今天無法透露更詳細的細節。」
媒體提問環節一度變臉 森保一兩度反問記者
不過今日記者會也有出現小插曲，除了韓媒提問關於韓國隊相關議題時，森保一的臉部表情也成為日媒關注的點，《日刊體育》以「森保一一度面露嚴厲神色」為題進行報導，指出面對媒體的提問，現場兩度出現了森保一反問記者的場面。
第1次發生在記者會前半段，針對年輕球員上場機會較少的問題，有記者指出，「那些未能獲得出場機會的球員，是缺乏了什麼嗎？還是他們的成長不如教練您的預期？」聽到這裡，森保一神情顯得有些嚴厲，隨即反問，「你是拿誰和誰在做比較呢？」頓時讓記者會現場的氣氛陷入一陣緊張。
而在記者會後半段，當被問及在淘汰賽首輪以1：2遭逆轉的巴西之戰中，面對下半場陷入被動挨打的局面有何應對策略時，森保一則笑著引導提問記者，「你本身又是怎麼看的呢？你先說的話我比較好回答，我們這樣也比較好交流。」
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日本隊在本屆世界盃F組首戰以2：2與荷蘭踢平，隨後4：0大勝圖尼亞亞，最後再跟瑞典1：1握手言和，小組賽繳出1勝2、積分5分，以小組第2名晉級。不過在32強淘汰賽，雖然日本隊先進球，卻在下半場遭到巴西隊逆轉，最終以1：2落敗，未能拿下淘汰賽首勝、也無法闖進隊史首度的8強，最終於32強止步。
日本隊今日返國，馬上召開世界盃總結記者會。森保一已經帶兵出征2屆世界盃，與足協合約也將到期，外界高度相當關注他是否會留任國家隊主帥。對此森保一僅表示，「接下來我會先稍微休息一下，之後必須對這次的大賽進行通盤的檢討。目前已經定下來的計畫就只有這樣。」對於，續留一提，森保一迴避了關於未來的明確表態。
此外，一同出席記者會的日本足協會長宮本恒靖，在被問到下一任總教練的遴選時則說明，「（遴選）必須先經由會長與技術委員長的會議做出決定後，再提交理事會定案，有一定的程序。在還沒走完這些流程之前，今天無法透露更詳細的細節。」
媒體提問環節一度變臉 森保一兩度反問記者
不過今日記者會也有出現小插曲，除了韓媒提問關於韓國隊相關議題時，森保一的臉部表情也成為日媒關注的點，《日刊體育》以「森保一一度面露嚴厲神色」為題進行報導，指出面對媒體的提問，現場兩度出現了森保一反問記者的場面。
第1次發生在記者會前半段，針對年輕球員上場機會較少的問題，有記者指出，「那些未能獲得出場機會的球員，是缺乏了什麼嗎？還是他們的成長不如教練您的預期？」聽到這裡，森保一神情顯得有些嚴厲，隨即反問，「你是拿誰和誰在做比較呢？」頓時讓記者會現場的氣氛陷入一陣緊張。
而在記者會後半段，當被問及在淘汰賽首輪以1：2遭逆轉的巴西之戰中，面對下半場陷入被動挨打的局面有何應對策略時，森保一則笑著引導提問記者，「你本身又是怎麼看的呢？你先說的話我比較好回答，我們這樣也比較好交流。」
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