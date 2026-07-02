前曼聯與烏拉圭傳奇名宿弗蘭（Diego Forlán）小組賽期間，曾給出一針見血的分析，認為C羅受制於年齡與體能，打法相對保守，固定在中央等球，「這間接讓葡萄牙攻勢受阻，進入典型的『漏斗效應』之中。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

所有攻勢最終都像進入「漏斗」一樣卡在中央，這就是太仰賴中鋒進攻、該中鋒又不具備太多主動創造力時，所產生的「漏斗效應」。

葡萄牙世界盃32強淘汰賽將正面交手克羅埃西亞，關於C羅（Cristiano Ronaldo）先發與否問題依舊是討論焦點，不少專家搬出數據分析，認為C羅在場上等同於傷害球隊，高齡41歲的C羅小組賽雖然有2顆進球，但葡萄牙坐擁世界級中場陣容，整體進攻卻相當不順，面對民主剛果被逼和、打哥倫比亞也為0：0坐收。「問題在於，C羅是陣中9號位，但因為年齡與體能，他不再拉出禁區去主動接應或逼搶，而是長時間固定在中央等待進攻。」前傳奇名宿、現任球評弗蘭分析道，「這會讓對方兩名中後衛可以輕鬆鎖定禁區，壓縮後方像B費（Bruno Fernandes）、萊奧（Rafael Leão）這群世界級進攻核心的創造空間。」當C羅在場上呈現「靜態」時，葡萄牙的傳導會變得非常容易被預測，但儘管有上述限制，批評者也很難直接說C羅是在「傷害」球隊，因為只要能把球送到正確位置，C羅依然擁有摧枯拉朽的終結能力。像是在面對烏茲別克時，C羅梅開二度帶領葡萄牙5：0大勝，並成為歷史上首位在6屆不同世界盃都有進球的球員。該場比賽中，C羅也展現出無私一面，一次禁區邊緣的自由球，他利用自己的巨大牽制力站在球前當作誘餌，成功吸引牆後守門員的注意力，助攻門德斯（Nuno Mendes）直接破門。葡萄牙陣中、尤其是中場位置，擁有全歐洲最頂級的天賦，23歲邊鋒孔塞桑（Francisco Conceição）在接受採訪時曾駁斥「葡萄牙只為C羅而踢」的說法，強調球隊是一個整體。總教練羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）目前面臨的挑戰，並非C羅是否在「傷害」球隊，而是如何讓他改變打法，如果C羅願意適度往邊路移動、拉開空間，或者接受在特定比賽中作為替補的「高效刺客」角色，他依然是葡萄牙爭冠路上最強武器。反之，若堅持整場90分鐘都圍繞著他進行靜態進攻，葡萄牙在接下來的淘汰賽，預料將會踢得異常艱難。