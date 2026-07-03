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▲若湖人想要網羅庫明加，必須採取以下兩種關鍵操作之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲庫明加職業生涯前4年效力於金州勇士隊（Golden State Warriors），隨後在2026年交易截止日前被交易至亞特蘭大老鷹隊（Atlanta Hawks）。（圖／路透／達志影像）

在歷經自由市場首日的瘋狂補強後，洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）的制服組並未停下腳步。根據美媒《The Athletic》報導，在詹姆斯（LeBron James）離隊後，為了滿足核心球星盧卡唐西奇（Luka Doncic）對陣容升級的渴望，湖人目前正將目光鎖定在23歲的潛力前鋒強納森庫明加（Jonathan Kuminga）身上，期盼能進一步提升外線防守與禁區運動能力，目前他們可以採取兩種方式來得到這一名新星。根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，湖人在周三的自由市場開局表現極其強勢，在短短35分鐘內便將超過5000萬美元的薪資空間與940萬美元的房間特例（Room Exception）全數用盡，陸續簽下凱斯勒（Walker Kessler）、馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）、格蘭姆斯（Quentin Grimes）與塞克斯頓（Collin Sexton）。由於目前的薪資空間只能提供老將最低薪資（底薪），若湖人想要網羅庫明加，必須採取以下兩種關鍵操作之一。第一種是湖人可以選擇裁掉前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt），並使用延長條款（Stretch Provision）攤銷其合約。此舉預計能為湖人清出約700萬美元的薪資空間，進而向庫明加提出報價。范德比爾特過去一年的傷病史與進攻端的侷限，讓他在湖人的未來充滿變數。或是湖人可與亞特蘭大老鷹進行先簽後換（Sign-and-Trade）， 由於老鷹隊先前拒絕執行庫明加新賽季價值2430萬美元的球隊選項，使他成為完全自由球員。湖人若與老鷹達成先簽後換協議，合約必須至少為期3年（僅首年需完全保障）。庫明加職業生涯前4年效力於金州勇士隊（Golden State Warriors），隨後在2026年交易截止日前被交易至亞特蘭大老鷹隊（Atlanta Hawks）。在上賽季高度動盪的情況下，他共出賽36場常規賽，場均上場23.5分鐘，可貢獻 12.2分、5.6籃板與2.3助攻，投籃命中率為46.3%，三分命中率則為33.3%。湖人早在今年初就曾對庫明加表達過濃厚興趣。教練團與制服組認為，庫明加頂尖的身體爆發力、運動天賦與防守多功能性，將是輔佐唐西奇與奧斯汀里夫斯（Austin Reaves）的完美防守齒輪。儘管湖人休賽季面臨巨變，但消息指出詹姆斯與湖人球團的關係依據保持和諧。消息來源透露，詹姆斯與唐西奇之間並無任何私人恩怨，兩人甚至因為共同愛上高爾夫球而建立良好情誼。唐西奇在社群媒體上表示，能與詹姆斯「一同攜手並向他學習」是極大的榮幸；而詹姆斯也溫馨回應湖人官方的感謝聲明，直言能穿上紫金戰袍延續傳奇，是他真正的榮幸。