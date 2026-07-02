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▲郭台銘家中客廳有要價7位數的猛虎屏風，前方還有純金打造的黃金狗雕塑。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

▲沙發對面是120吋巨型電視，起居室有當年為母親準備的洗頭台。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

鴻海集團創辦人郭台銘和謝姓女球友的緋聞傳得沸沸揚揚，有報導指出郭董曾經帶女方去北市信義區「信義富邦」舊居，而該豪宅的內部7年前曾經在網紅Joeman的影片中曝光，不僅有價值百萬元的刺繡屏風、120吋訂製電視和黃金狗雕塑，還有為了坐輪椅的母親而買的洗頭台。郭台銘的信義富邦宅邸的坪數破百，光玄關就有4坪，設有黃金色的鞋櫃，客廳中央有一面前妻林淑如花百萬元買下的屏風，該屏風採特殊工藝雙面繡呈現老虎圖案，不管從正面還是反面都可以看見栩栩如生的老虎，是屬虎的郭董十分喜愛的家飾品，而屏風旁是吧檯，專門為客人準備茶水。此外，郭台銘家中客廳擺有純金打造的黃金狗雕塑，旁邊放置金幣，沙發對面是當年全台只有兩台、特別訂做的120吋電視，起居室則有當時為媽媽準備的洗頭台、按摩椅，原來孝順出了名的郭董，考量到媽媽摔斷腿後坐輪椅不方便出門洗頭，索性直接買一台放在家裡。郭台銘家客廳有一面牆裝有兩個螢幕，主要用來和世界各地的人開視訊會議，客廳旁邊就是書房，房內供俸關公神像，展示櫃上放著參加各種活動的紀念品，而郭董衣櫃中的衣物多為獨愛的POLO衫，還有一條女兒親手做的領帶，至於主臥室擺設很簡單，只有床和書桌。郭台銘家族在「信義富邦」曾經持有高達6戶，郭董在預售時期一次買下4戶，其中2戶登記在自己名下，另2戶則贈與兒子郭守正，2011年他以妻子曾馨瑩的名義買下5樓戶，2014年透過兒女擔任董監事的「億銈投資公司」名義再購入一戶。