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颱風動態：巴威颱風今轉中颱 明轉強颱持續接近

▲巴威颱風生成後強度發展快速，路徑往西，最快明（3）日變中颱，周六（7月4日）升強颱。（圖／中央氣象署）

今天天氣：全台悶熱36度 注意午後雷陣雨

▲台灣近期屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

中央氣象署表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）持續在海面上發展，預估今（3）日增強為中颱，明（4）日升級為強颱，路徑將往西，下周三（7月8日）後將出現北轉，不排除侵襲台灣或發布警報的可能。氣象署說明，巴威颱風路徑則會先沿著太平洋高壓邊緣，一路往西北移動，大約在下周三左右，因為太平洋高壓減弱，巴威颱風將會往北轉向，屆時「太平洋高壓減弱程度」會左右巴威颱風轉彎的「角度、時間」，由於預報時間還有一周左右，因此變數還很大。7月3日今天的天氣，氣象署指出，太平洋高壓的影響，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，環境吹東南風，恆春半島及臺東有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，西半部高溫普遍來到33至36度，基隆及東半部32、33度，尤其大臺北盆地、中南部內陸及近山區、宜蘭、花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能達36到38度左右，近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級。竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、中部、雲嘉南、高屏環境部提及，環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，各地高溫炎熱，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。