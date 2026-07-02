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美股週四（2日）早盤主要指數走高，美國勞工統計局公布的6月非農就業新增人數為5.7萬人，遠低於經濟學家預期的11.5萬人。不過，疲軟的就業市場表現反而讓華爾街降低聯準會（Fed）今年升息的預期，變相成為好消息，激勵美股上漲。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲377.42點或0.72％；標普500指數上漲42.78點或0.57％；那斯達克指數上漲97.698點或0.38％；費城半導體指數上漲7.48點或0.056％。焦點個股方面，台積電ADR股價上漲約1.7％、輝達微漲0.2％，昨日大跌的美光股價反彈上漲近1％、SanDisk跌2.4％、SpaceX股價則是小漲0.85％。根據《CNBC》報導，6月非農就業數據出爐後，聯準會將暫緩升息的預期升高，連帶使美債殖利率走低。雖然日韓股市週四均收跌，尤其三星電子與SK海力士大跌顯示晶片股尚未完全從低迷中回復，但美股開盤仍然走高。分析師史密斯（Bradford Smith）表示，「在投資人持續摸索新任聯準會主席沃許（Kevin Warsh）的政策反應機制會如何成形之際，這次的6月非農就業數據，著實為聯準會減輕了近期升息的壓力」。史密斯補充指出，他認為聯準會至少在下一次會議上將按兵不動維持利率不變。Ned Davis Research分析師安德森（Rob Anderson）認為，資金輪動走出半導體類股是健康的現象，「這波牛市的特點之一就是類股輪動，而這個特性在2026年得到了充分的展現。如果能將領漲棒子交接給非大宗商品循環板塊，將進一步證明股市正以強勁的姿態邁入下半年，且這波牛市有望一路延續到下半年深處」。