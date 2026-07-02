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「如果因為找不到下一任總教練人選而需要過渡期的報價，請讓我試帶1年。」

雖然現在無法立刻給予答覆，但他絕對是我們期待未來能以此為目標的優秀人才之一。

▲前日本國腳本田圭佑在社群上喊話，希望讓他試試看帶國家隊征戰亞洲盃。對此日本足協技術委員兼國家隊總監長山本昌邦回應，需要從各種角度去進行評估。（圖／美聯社／達志影像）

「反觀那些真正熱愛足球、渴望考取執照的人，卻得一直排隊等待而無法獲得機會。那這樣一來，這種執照的意義到底是什麼？」

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）日本國家隊止步32強，總教練森保一的去留也成為高度關注的議題。擔任本屆賽事解說的前國腳本田圭佑，向足協公開喊話，希望讓他帶兵1年。對於本田主動請纓，日本足協技術委員兼國家隊總監長山本昌邦表示，仍需要用全面角度去評估。然而，本田要當日本隊主帥，就現實面來說難度不低，依照規定必須持有「JFA Pro（S級）教練執照」，但本田從過去就對這套體制有強烈質疑，更表明「完全沒打算去考」，以現況來看，「執照」成為本田想執教的攔路石。日本隊今日召開記者會，除了對本屆世界盃進行總結外，現場也出現了關於新任總教練人選的提問。在森保一去留仍未定的情況下，負責本次世界盃日本隊全部4場比賽解說工作的前國腳本田圭佑，在自己的X上公開主動請纓。本田表示，本田表明希望在2027年於沙烏地阿拉伯舉辦的亞洲盃中執掌國家隊兵符。本田說，「雖然我知道這會引發正反兩面的評價，但請容我直言。如果亞洲盃輸了，毫無怨言立刻開除我也沒關係。我願意接受這場勝負的考驗。」當記者會上拋出這個問題時，森保一露出了笑容。足協技術委員兼國家隊總監長山本昌邦對此回應，「我認為這份幹勁和心意是非常難能可貴的。我們會從各種角度去進行評估，不論是面對下一屆世界盃還是亞洲盃，總教練的人事任免都有其必須按部就班的流程。」不過山本也強調會認真看待本田這份心意，「他是一位真正非常有才華的人，能看到他抱持著這樣的抱負，對整個足球界來說都是一個很好的正面宣傳。然而，本田要成為日本隊新主帥，真的有那麼簡單嗎？依照規定，必須持有「JFA Pro（S級）教練執照」。凡是曾代表國家隊出賽20場以上國際A級賽事的球員，可免除部分初階執照的考核，直接從第二高級別的「A General（A級）」執照開始修習。在此情況下，最快大約需要3年的時間即可取得最高一級的「Pro」執照。但本田過去就一直對這套體制抱持強烈的質疑，2024年就曾當眾斷言自己對於S級執照「完全沒打算去考」。當時本田表明了自己的理念，「我有自信，在這個議題上不論是日本還是全世界，都沒有人能夠說服我。」本田指出，日本現行的做法讓知名球星太容易取得執照，環境過於優渥，本田提出自己的觀點，「要嘛就把執照直接頒發給名將，要嘛就改成沒有執照也能執教，這樣才能為更多不同的人敞開大門。」雖然本田有自己的堅持，但在現行的體制規範下，想執掌日本隊兵符，取得相關執照仍是必要條件。