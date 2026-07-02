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受米克拉颱風外圍環流瞬間強降雨影響，高雄市政府全力協助災後復原。經濟部今（2）日宣布再擴大0625豪雨補助措施，除將工廠納入淹水救助對象外，也將原適用於淹水達50公分以上住宅的家電受損補助，放寬至淹水30公分以上住宅即可申請，中央補助再升級。高雄市政府表示，市府日前宣布的加碼淹水救助措施同步受理，中央地方攜手協助受災民眾及業者減輕損失、加速復原。高雄市政府表示，中央此次擴大0625豪雨補助範圍，除將工廠納入淹水救助對象外，也將住宅家電受損補助門檻由淹水50公分以上放寬至30公分以上，每戶補助1萬元，讓更多受災民眾及產業獲得協助，加速災後復原。高市府指出，市府原有加碼淹水救助措施持續辦理，凡符合市府淹水救助資格且淹水未達50公分之住家、營業場所及工廠，每戶加碼發給1萬元淹水救助金；淹水達50公分以上者，每戶加碼發給1萬5千元淹水救助金，加上中央原有的2萬元淹水慰助金，每戶淹水慰助最高可領3萬5千元。申請住屋淹水救助者，請於7月31日前至災害發生地區區公所辦理，應檢附身分證明文件、房屋稅籍、租屋契約等實際居住證明文件、金融機構存摺封面影本，以及清楚顯示淹水高度或水痕高度之受災照片。其中，經市府劃定為淹水區域之住戶，可免附受災照片，以加速申辦流程。申請營業場所及工廠淹水救助者，請於7月31日前至營業所在地區公所填寫申請書，並檢附主管機關核准之公司、商業、工廠或稅籍登記證明文件、房屋稅籍證明、清楚顯示門牌及淹水情形之受災照片、郵局或金融機構存摺封面影本；如委託他人代辦者，另應檢附委託書，並得視個案檢附其他足資證明文件（如行車紀錄器影像等）。申請家電受損補助者，如屬家電維修，應檢附維修收據或相關憑證；如因受損無法修復而重新購置家電，除應檢附新購家電購買收據或憑證外，並應提供受損家電照片，以利核對受損情形。重新購置之家電應與原受損家電為相同或相近功能，不得以不同類別之家電替代申請補助。高市府提醒，這次各項淹水救助及相關補助受理期間均至7月31日止，請符合資格的市民及業者儘速備妥相關文件，向災害發生地區區公所提出申請。市府將持續與中央合作，全力協助市民及產業完成災後復原，讓生活及營運儘速恢復正常。