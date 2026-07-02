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記憶體巨頭美光科技今年迄今勢頭火熱，但是週三收盤時重挫10％，今天開盤一度反彈，但在盤中漲幅抹消再度轉跌。值得注意的是，美國總統川普（Donald Trump）週四在美股開盤後，發文大讚美光是偉大美國企業，連兩天發文吹捧美光，「川普投顧」再度釋出買進訊號，但是似乎沒收到效果，美光股價連日疲軟。川普最新在他個人Truth Social發文表示，「美光，一家偉大的美國企業，宣布他們將投入2.5億美元到川普帳戶中，用於未來造福兒童，而他們的股票今天上漲了9點。感謝美光！」不過，尷尬的是在川普發文後，美光由漲勢翻黑，截至寫稿時間為止已經下跌了3.57％。有外媒報導指出，一位在位的美國總統單獨表揚一家企業，而且還是連續兩天，川普昨天也在社群媒體稱讚美光是全球「最火熱」的企業，實屬罕見。但或許更罕見的是，投資人對川普反應冷淡，美光股價連日疲軟下挫。分析師指出，美光對川普帳戶的2.5億美元投資承諾不過是政治作秀意味的善意姿態，實際上對於市場不具特別意義。由於美光今年迄今已經狂飆304％，在半年內股價翻了3倍，自然會迎來逢高賣出的壓力。不過，美光基本面良好，仍有許多分析師看好其後續在AI熱潮中的爆發潛力。