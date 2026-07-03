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▲李多慧自掏腰包約百萬元，宴請200位粉絲吃海底撈火鍋，每人還有大禮包可以拿，可說是滿載而歸。（圖／讀者提供）

▲李多慧說，在台灣快樂的時候才會拿到紅包，所以她想辦這個活動，發紅包讓大家快樂。（圖／讀者提供）

▲李多慧讓每位參加活動的粉絲都盡興而歸，寵粉無極限。（圖／讀者提供）

「小龍女」韓籍啦啦隊女神李多慧為了慶祝YouTube頻道突破100萬訂閱，昨（2）日砸下約百萬宴請200位粉絲吃海底撈火鍋，《NOWNEWS今日新聞》獨家取得光帳單數字就高達80萬元，而李多慧還送每人裝有1000元現金的紅包，她也透露決定送紅包的原因，「台灣的紅包是快樂的時候才會拿到，所以我想發紅包讓大家快樂！」李多慧不僅自付這張80萬元的帳單，還贈送給200位粉絲她代言的知名品牌防曬品、帽子和衣服、親筆簽名拍立得，以及1000元紅包，她受訪時說：「想要包紅包給大家的原因，是我覺得台灣的紅包是快樂的時候才會拿到，所以我想要辦這個活動，然後發紅包讓大家快樂！」此外，李多慧分享，經營YouTube頻道最辛苦的部分是內容發想，「我真的很愛台灣，台灣有很多好玩、好吃的，我都想要介紹給大家，每一集都要想不同的內容，所以很困難！」最後，她談及請粉絲吃飯的心情，「活動3個小時，我覺得很快就過了！希望今天來的200人都有開心、快樂的一天，沒有來的粉絲下次一定還有機會一起吃飯！」李多慧2023年3月中旬來台發展，至今3年多人氣飛速暴漲，為各大廠商或單位的代言人首選，本人在今年4月受訪時親口證實，目前總共接了大概20支代言，而依據她剛來台時的代言價碼約40萬元，如今漲至7位數以上來看，這幾年來至少進帳2000萬元。對於來台至今收穫豐碩，李多慧謙虛地說，確實有在台灣存到錢，但沒有大家想像中那麼誇張，「沒有這麼多」，她無奈笑說，台灣的房子實在太貴，坦言有計畫先買車，特別想購入露營車，預算大概準備70萬元，未來再考慮於台灣置產，至於地點，李多慧覺得台北、台中、台南都很好。此外，李多慧目前是台灣第一位在IG追蹤數突破200萬的韓籍啦啦隊員，針對亮眼成績，李多慧透露，得知這項好消息後，她立刻和父母報喜，爸媽則是語重心長地告誡女兒，「妳要好好謝謝台灣人。」