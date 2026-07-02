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店家送上驚喜「金卡」：給我們的小超級英雄！

澳洲雪梨一名正在與病魔拔河的4歲抗癌男童，在長達8個月的艱辛化療過程中，幾乎什麼肉都吃不下，唯獨當地一家餐廳「Roman’s Deli」的雞米花是例外，成了男童唯一的蛋白質來源。店家得知消息後，二話不說送給男童一張「金卡」，承諾一輩子免費、無限量供應雞米花給男童享用，暖心善舉引發熱議，讓網友讚爆。綜合外媒報導，澳洲雪梨這名4歲的小男孩奈爾（Nayirr）因為罹患肝臟方面的疾病，目前正在經歷艱辛的癌症化療。化療帶來的副作用讓奈爾食慾全無，奈爾的父親薩克爾（Omar Sakr）日前在社群網路上發文透露，自從兒子開始治療以來，不論家人怎麼哄，他就是不肯吃任何肉類或蛋類，唯一的例外，就是Roman’s Deli的雞米花。奧馬爾表示，「我真的不是在誇大其詞，這家店的雞米花，實實在在地撐起了我兒子過去8個月的化療生活。這真的是他唯一願意吞下去的蛋白質！除了這個，他平常就只吃得下餅乾、洋芋片之類的零食，還有喝點牛奶。所以我真的超級感謝Roman’s Deli，雖然我到現在還是搞不懂，為什麼我兒子會對你們家的雞米花情有獨鍾？」奧馬爾這篇充滿愛意又帶點洋蔥的貼文，很快在社群媒體上掀起熱議，消息也傳到Roman’s Deli的老闆與員工耳中，於是他們決定給這位小小雞米花鐵粉送上一份驚喜。奧馬爾2日在社群網路上再度發文分享了後續進展，透露Roman’s Deli主動聯繫他們，送上一張精美的護貝「金卡」，上面印著「這張卡特許我們的小超級英雄奈爾，無限量免費享用雞米花」，承諾只要奈爾想吃，這輩子店裡的雞米花隨他吃到飽，通通免費！奧馬爾感動大讚Roman’s Deli太善良了，這個溫馨的故事也獲得成千上萬網友的讚賞與祝福。網友們紛紛在貼文下留言打氣，「這真的讓我露出了微笑，為你兒子的康復祈禱」、「這才是人類社會該有的溫度」。