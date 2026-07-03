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別錯過4.9億元頭獎！命理師點名4生肖財運旺

▲今（3）日晚間開獎的第115000067期頭獎預估上看4.9億元，是今年以來最高頭獎累積獎金。（圖/記者張嘉哲攝）

7月3日

財神方位曝光 往西方、東北方買彩券更旺

▲2026年端午加碼活動開獎時程、大樂透。（圖／台彩公司）

7月3日幸運色一次看！黃色、綠色系有助提升財運

鼻子、耳朵多按摩 命理師分享旺財小撇步

大樂透近期邁入連續15期槓龜，今（3）日晚間開獎的第115000067期頭獎預估上看4.9億元，是今年以來最高頭獎累積獎金，也吸引不少彩迷摩拳擦掌。對此，命理專家楊登嵙教授也點名虎、馬、狗、豬4個生肖在今天財運最旺，同時公布等資訊，讓您集結各種招財秘訣，一圓億萬富翁夢。開運達人楊登嵙教授表示，以命理角度來看，7月3日財運較旺的生肖為，建議可把握機會試試手氣，或許有機會成為4.9億元頭獎得主。楊登嵙表示，不同日期都有不同的「」，7月3日的財神方位位於西方及東北方。他建議，可依自己居住地為中心，前往西方或東北方的彩券行購買彩券或刮刮樂。例如住家或住宿地點為中心點，朝西方或東北方尋找彩券行購買，被認為較有機會迎來好財運。此外，他也提到，若彩券行本身坐向朝西方或東北方，在命理上也被認為財氣較旺，較容易開出大獎。在幸運色方面，楊登嵙指出，7月3日可多選擇土色系及木色系穿搭或配件。土色系包括黃色、米黃色、咖啡色、棕色等；木色系則有綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠色等。依命理說法，穿戴這些顏色有助提升整體財運。除了方位與幸運色之外，楊登嵙也分享日常開運方法。他表示，在命理中，鼻子被視為「財帛宮」，平時可輕輕撐開鼻孔或按摩鼻頭；耳朵則象徵福氣，可適度拉一拉耳垂、上下按摩，讓氣場流動，藉此累積財氣與福氣。