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▲2026年世界盃32強淘汰賽正式開踢，7月4日凌晨2點由澳洲交手埃及。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/4 澳洲VS埃及基本資訊

📍澳洲VS埃及戰力分析

▲2026年世界盃，埃及隊史首度進入淘汰賽，強碰澳洲，若能贏球，將是隊史在淘汰賽首勝。（圖／美聯社／達志影像）

📍澳洲VS埃及戰術分析

▲2026年世界盃，澳洲在32強淘汰賽交手埃及，雙方過去曾經有2次交手，最近一次是2010年，當時埃及以3：0贏球。（圖／美聯社／達志影像）

📍澳洲VS埃及傷兵名單與預測先發

⚽澳洲預測先發（3-4-2-1 ）：

位置 姓名 英文姓名 門將 比奇 Patrick Beach 後衛 奇爾卡蒂 Alessandro Circati 後衛 蘇達爾 Harry Souttar 後衛 赫林頓 Lucas Herrington 後衛 博斯（Jordan Bos） Jordan Bos 後衛 歐文 Jackson Irvine 中場 奧尼爾 Aiden O'Neill 中場 比希奇（Aziz Behich） Aziz Behich 中場 麥卡夫 Conor Metcalfe 前鋒 沃爾帕托（Cristian Volpato） Cristian Volpato 前鋒 伊蘭昆達 Nestory Irankunda

⚽埃及預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 舒比耶 Mostafa Shobier 後衛 哈尼 Mohamed Hany 後衛 易卜拉欣 Yasser Ibrahim 後衛 拉比亞 Rami Rabia 後衛 哈菲茲 Karim Hafez 中場 阿提亞 Marwan Attia 中場 法蒂 Hamdy Fathy 中場 齊科 Mostafa Abdelraouf Ziko 中場 薩拉赫 Mohamed Salah 前鋒 阿舒爾 Emam Ashour 前鋒 馬爾穆什 Omar Marmoush

📍澳洲VS埃及近期狀態

📍歷史對戰紀錄：

📍2026世界盃澳洲國家隊球員名單

📍2026世界盃埃及國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西2：1日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國1（3）：（4）1巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭1（2）：（3）1摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸1：2挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國3：0瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥2：0厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭2：1民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時3：2塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國2：0波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月4日32強淘汰賽，由D組第2名的澳洲交手G組第2名的埃及。澳洲在世界盃歷史上從未贏過任何一場淘汰賽；而埃及則是隊史首度闖進世界盃的淘汰賽階段。這兩項紀錄必定會有其中一項在這場畫下句點，雙方都非常清楚這場比賽的重要與關鍵程度。澳洲VS埃及（世界盃32強淘汰賽）2026年7月4日 凌晨2點（台灣時間）AT&T體育場（阿靈頓）特耶拉（Gustavo Tejera，烏拉圭）澳洲陣中目前缺少了伊塔利亞諾（Jacob Italiano）與萊基（Mathew Leckie），兩人皆因傷提前告別本屆世界盃，不過其餘球員皆保持健康且陣容穩定，小組賽階段奠定基準的深厚防守預計維持不變。蘇達爾（Harry Souttar）將坐鎮3後衛的核心，歐文（Jackson Irvine）與奧尼爾（Aiden O'Neill）負責中場的防守攔截，而伊蘭昆達（Nestory Irankunda）則是反擊時最主要的推進箭頭。總教練波波維奇（Tony Popovic）的戰術風格屬於低比分導向，寧願投入大量兵力防守，再伺機尋找進攻機會。他們的組織嚴密、難以被攻破，定位球或是透過伊蘭昆達進行反擊轉向是他們最可能的進球管道。但這種打法的風險在於，如果球隊率先落後，他們並不具備落後時主動壓上狂攻的陣容優勢。在世界盃傷兵名單中，薩拉赫（Mohamed Salah）的大腿後側肌群傷勢被列為出賽成疑，但他仍出現在預測先發中，必須密切關注他直到開賽前的最後狀態。馬爾穆什（Omar Marmoush）將領銜鋒線，阿舒爾（Emam Ashour）則負責聰明的跑位串聯，但埃及的核心威脅很大程度上仍取決於薩拉赫的身體狀況是否恢復得當。埃及陣中雖然有幾名球員狀態成疑，但除了薩拉赫之外，預計都不是先發主力。此外，拉辛（Mohanad Laheen）因累積黃牌遭禁賽無法上場。總教練哈桑的球隊風格傾向於伺機而動而非全面主導，他們習慣在中場進行防守防線，一旦薩拉赫找到突破點就會極具威脅。如果薩拉赫狀態不佳，埃及隊的進攻火力將大幅減弱，這也是本場比賽最大的變數。澳洲將採取深蹲防守，保持5後衛防線的緊湊度，試圖在長時間內挫敗埃及的攻勢，並在攔截成功後，依靠伊蘭昆達和圖雷（Mohamed Toure）快速向前推進。澳洲在整個小組賽中將這套戰術執行得相當出色，面對習慣讓兩側後衛大幅前插進攻的埃及隊，澳洲在反擊時將會有很大的空間。埃及則預計會掌控大部分的控球權，並試圖通過薩拉赫的跑位、馬爾穆什的直線衝擊以及阿舒爾的串聯來撕開澳洲的防守框架。現在的關鍵在於埃及能否在澳洲站穩防線的縫隙中找到精準的傳球滲透，因為一旦陷入被澳洲打反擊的一對一局面，那正是澳洲最想看到的劇本。這場比賽的勢均力敵程度可能會超出埃及在小組賽所展現的強大氣勢。澳洲防守極其頑強，且具備真正的反擊威脅；而埃及雖進攻火力十足，但有時過於依賴薩拉赫的個人天賦。這預計會是一場緊湊且張力十足的淘汰賽，第一個進球往往將決定勝負走向。禁賽：無傷勢疑慮：萊基（Mathew Leckie，報銷）、伊塔利亞諾（Jacob Italiano，報銷）禁賽：拉辛（Mohanad Laheen，黃牌）傷勢疑慮：薩拉赫（Mohamed Salah，出賽）Mostafa Ziko、Mohamed Salah（穆罕默德·薩拉赫）、Emam Ashour。Omar Marmoush在小組賽第3輪以0：0 踢和巴拉圭後，澳洲以1勝1和1敗、D組第2名的成績驚險晉級淘汰賽。這是澳洲足球歷史上第3次踢進世界盃淘汰賽，此前2次（2006年與2022年）他們都非常巧合輸給了當屆的最終冠軍。不過，若想打破淘汰賽首勝的魔咒，澳洲必須提升進攻效率，他們在小組賽僅攻入2球，追平了自1974年世界盃以來小組賽的最低進球紀錄。雖然已經連續2場遭遇進球荒，但僅丟2球的防守表現，讓澳洲成為小組賽中防守最優異的球隊之一。埃及在小組賽第3輪對陣伊朗前就已經鎖定了32強席位，但最後一場比賽雖然在第5分鐘就取得領先，最終卻被 1：1 逼平，無緣奪下G組榜首。這也是伊朗隊史首次從世界盃小組賽中突圍晉級淘汰賽，同時小組賽連續3場不敗（1勝2和）也創下了他們在世界盃歷史上的最長不敗紀錄。埃及在小組賽共攻入5球，追平了他們過去7場世界盃會內賽的總進球數。然而，如何將進攻端的進步轉化為勝場依然是一大挑戰。兩國歷史上僅有2次交手紀錄。最近一次是2010年11月在開羅的友誼賽，當時埃及以3：0擊敗澳洲；再往前則是1987年，雙方在首爾激戰90分鐘踢成0：0平手，最終澳洲在PK大戰中以4：3勝出。這是兩隊在世界盃歷史上的首次交鋒，2010年的結果是唯一的實戰參考，不過那已經是完全不同世代的球隊了。▪️賴恩（Mathew Ryan）、伊佐（Jared Izzo）、比奇（Patrick Beach）▪️比希奇（Aziz Behich）、博斯（Jordan Bos）、伯吉斯（Cameron Burgess）、奇爾卡蒂（Alessandro Circati）、德格內克（Miloš Degenek）、傑利亞（Jason Geria）、赫林頓（Lucas Herrington）、伊塔利亞諾（Jacob Italiano）、蘇達爾（Harry Souttar）、特雷溫（Kai Trewin）▪️德夫林（Cameron Devlin）、赫魯斯蒂奇（Ajdin Hrustic）、歐文（Jackson Irvine）、麥卡夫（Conor Metcalfe）、奧孔-恩斯特勒（Paul Okon-Engstler）、奧尼爾（Aiden O'Neill）▪️伊蘭昆達（Nestory Irankunda）、萊基（Mathew Leckie）、馬比爾（Awer Mabil）、圖雷（Mohamed Toure）、維盧皮萊（Nishan Velupillay）、沃爾帕托（Cristian Volpato）、延吉（Kusini Yengi）▪️謝納維（Mohamed El Shenawy）、舒比耶（Mostafa Shobier）、索利曼（El Mahdy Soliman）、阿拉（Mohamed Alaa）▪️哈尼（Mohamed Hany）、T.阿拉（Tarek Alaa）、法蒂（Hamdy Fathy）、拉比亞（Rami Rabia）、易卜拉欣（Yasser Ibrahim）、阿卜杜勒馬吉德（Hossam Abdelmaguid）、阿卜杜勒莫南（Mohamed Abdelmonem ）、法圖赫（Ahmed Fatouh ）、哈菲茲（Karim Hafez）▪️阿提亞（Marwan Attia ）、拉辛（Mohannad Lasheen）、東加（Nabil Emad Donga）、薩伯（Mahmoud Saber ）、齊佐（Ahmed Sayed Zizo）、阿舒爾（Emam Ashour）、齊科（Mostafa Abdelraouf Ziko）、特雷澤蓋（Mahmoud Trezeguet ）、阿德爾（Ibrahim Adel ）、哈桑（Haitham Hassan）、薩拉赫（Mohamed Salah）▪️馬爾穆什（Omar Marmoush）、阿卜杜勒卡里姆（Hamza Abdelkarim）