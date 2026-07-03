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▲2026年世界盃32強淘汰賽正式開踢，7月4日上午6點由阿根廷交手維德角。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/4 阿根廷VS維德角基本資訊

📍阿根廷VS維德角戰力分析

▲2026年世界盃32強淘汰賽，「大黑馬」維德角強碰「大魔王」阿根廷，以門將沃齊尼亞（Vozinha）為首的鐵桶陣，能否再次上演奇蹟，值得期待。（圖／路透／達志影像）

📍阿根廷VS維德角戰術分析

▲阿根廷主力中後衛羅梅羅（Cristian Romero）在預測先發名單是出賽存疑，但經過確定以先發出賽機率相當高。（圖／美聯社／達志影像）

📍阿根廷VS維德角傷兵名單與預測先發

⚽阿根廷預測先發（4-4-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 E.馬丁尼茲 Emiliano Martinez 後衛 莫利納 Nahuel Molina 後衛 羅梅羅 Cristian Romero 後衛 Li.馬丁尼茲 Lisandro Martinez 後衛 麥地那 Facundo Medina 中場 德保羅 Rodrigo de Paul 中場 費爾南德斯 Enzo Fernandez 中場 麥克阿利斯特 Alex Mac Allister 前鋒 阿爾馬達 Thiago Almada 前鋒 La.馬丁尼茲 Lautaro Martinez 前鋒 梅西 Lionel Messi

維德角預測先發（4-5-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 沃齊尼亞 Vozinha 後衛 莫雷拉 Steven Moreira 後衛 洛佩斯 Roberto Lopes 後衛 博爾熱斯 Dimeny Borges 後衛 卡布拉爾 Jovane Cabral 中場 門德斯 Ryan Mendes 中場 D.杜阿爾特 Deroy Duarte 中場 K.皮納 Kevin Pina 前鋒 蒙泰羅 Jamiro Monteiro 前鋒 塞梅多 Willy Semedo 前鋒 利夫拉門托 Dailon Livramento

📍阿根廷VS維德角近期狀態

📍歷史對戰紀錄：

📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單

📍2026世界盃維德角國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西2：1日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國1（3）：（4）1巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭1（2）：（3）1摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸1：2挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國3：0瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥2：0厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭2：1民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時3：2塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國2：0波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月4日32強淘汰賽，「衛冕軍」阿根廷與世界盃史上晉級淘汰賽最小的國家維德角正面交鋒。阿根廷在J組搶下第1，主力球星梅西（Lionel Messi）在對陣阿爾及利亞和約旦的比賽中皆有進球，而當年帶領他們奪得2022年世界盃冠軍的陣容深度依舊完好無損。維德角方面，防守上的組織力與紀律性是他們本屆賽事的金字招牌。然而，僅憑組織力往往不足以擊敗實力強勁的阿根廷，這是一場非常有看頭的賽事，但阿根廷依舊更被看好能帶走勝利。阿根廷VS維德角（世界盃32強淘汰賽）2026年7月4日 早上6點（台灣時間）硬石體育場（邁阿密）菲捨爾（Drew Fischer，加拿大）羅梅羅（Cristian Romero）因膝蓋問題在被列為「出賽成疑」，但仍進入了預測正選名單，球迷需在開賽前密切留意其狀態。除此之外，阿根廷目前戰力完整，由梅西與La.馬丁尼茲（Lautaro Martinez）領銜鋒線，德保羅（Rodrigo de Paul）、費爾南德斯（Enzo Fernandez）和麥克阿利斯特（Alex Mac Allister）的中場三人組將負責大部分的攻守串聯重任，好讓梅西能保留體力在關鍵區域發動致命一擊。總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的戰術核心在於將球送到能讓梅西製造威脅的危險區域，並讓其他球員在周圍協助運作。面對維德角的鐵桶陣，阿根廷在進攻進區時需要展現十足的耐心與球技，而他們正好兩者兼具。這是一支非常擅長掌控比賽節奏、並靜待對手防線露出破綻的隊伍。維德角目前除了阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）因傷在名單中之外，其餘球員皆保持健康。他們將繼續仰賴把他們帶進32強的嚴密防守體系，由老將門將沃齊尼亞（Vozinha）坐鎮於密不透風的中場防線後方。利夫拉門托（Dailon Livramento）將作為單箭頭突前，而門德斯（Ryan Mendes）與蒙泰羅（Jamiro Monteiro）則是球隊發動反擊時的主要出球點。總教練布比斯塔（Bubista）將擺出與當時封鎖西班牙時相同的陣仗，以緊湊、狹窄且紀律嚴明，對危險人物實施包夾，並主動放棄控球權。他們防守極其出色，但長期以來存在著「鋒線終結能力不足」的問題，因此即使在比賽中能頑強抗衡，也難以對強敵造成實質性的懲罰。他們的計畫就是「守住防線並全力生存」，如何破門才是他們最頭痛的難題。阿根廷此役必須保持耐心、不需要急躁，面對準備退守深居的維德角，阿根廷的計畫將是從後場透過中場耐心推進，為梅西尋找能穿針引線的防線空檔，並利用La.馬丁尼茲的跑位與阿爾馬達（Thiago Almada）的盤球來撕裂防線。此外，阿根廷在死球進攻上佔有絕對優勢，梅西的傳導加上羅梅羅與Li.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）的制空能力，很可能成為這場比賽的破冰關鍵。維德角則會組建一個緊湊的中場防線，維持防守陣型，考驗阿根廷能否在面對嚴密且紀律嚴明的結構下找到突破口。蒙泰羅和門德斯或許能製造零星的反擊機會，但他們的首要任務是「絕對不能太早失球」，因為一旦讓阿根廷攻入第一球，比賽勢必會被迫拉開，這將徹底進入衛冕冠軍最擅長的節奏，對弱勢的維德角將極為不利。禁賽：無傷勢疑慮：羅梅羅（Cristian Romero，出賽成疑）禁賽：無傷勢疑慮：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo，出賽成疑）阿根廷在世界盃衛冕之路上展現出無懈可擊的防守，在小組賽最後一戰以3：1擊敗約旦，以3連勝的完美姿態晉級。同時，這也是他們在近期10連勝期間所丟掉的第2個球。阿根廷成為本世紀第3支闖進世界盃淘汰賽的衛冕冠軍，且由於4強賽前不會遇到目前世界排名前10的勁旅，他們很有機會挑戰連續2屆奪冠的霸業。不過，阿根廷必須警惕大意失荊州的情形，在阿根廷過去13場世界盃淘汰賽中，有7場被逼入延長賽；而在世界盃歷史上，也沒有任何一支球隊比阿根廷踢過更多的延長賽（共 11 次）。維德角無疑是本屆賽事至今最大黑馬，在包含西班牙、烏拉圭和沙烏地阿拉伯的死亡之組中以不敗戰績（3和）突圍，跌破眾人眼鏡。他們成為繼1998年智利以來，首支在小組賽未嘗勝績卻成功晉級的球隊，同時也是自2010年斯洛伐克以來首支闖進淘汰賽的新秀球隊，更是自2006年迦納以來完成此舉的非洲球隊。這支「藍鯊」是世界盃歷史上以新軍之姿殺入淘汰賽世界排名最低的球隊，雖然此役被視為大冷門，但小組賽首戰完封強權西班牙的壯舉，絕對是他們迎戰阿根廷時的最大信心來源。這將是兩國在國際賽場上的首次交鋒。兩隊在足球底蘊上存在著巨大鴻溝，一邊是3屆世界盃冠軍，另一邊則是8年前才剛完成世界盃（資格賽）首戰的球隊。▪️E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）、魯利（Geronimo Rulli）、穆索（Juan Musso）▪️蒙提爾（Gonzalo Montiel）、莫利納（Nahuel Molina）、Li.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、巴勒迪（Leonardo Balerdi）、羅梅羅（Cristian Romero）、麥地那（Facundo Medina）、塔里亞菲科（Nicolas Tagliafico）▪️帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo de Paul）、帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）、費爾南德斯（Enzo Fernandez）、麥克阿利斯特（Alex Mac Allister）、洛塞爾索（Giovani Lo Celso）、巴爾科（Valentin Barco）▪️梅西（Lionel Messi）、帕斯（Nicolas Paz）、阿爾馬達（Thiago Almada）、西蒙尼（Giuliano Simeone）、La.馬丁尼茲（Lautaro Martinez）、洛佩茲（Jose Manuel Lopez）、艾華利斯（Julian Alvarez）、岡薩雷斯（Nico Gonzalez）▪️桑托斯（Carlos dos Santos）、羅薩（Marcio Rosa）、沃齊尼亞（Vozinha）▪️卡布拉爾（Sidny Cabral）、博爾熱斯（Dimeny Borges）、哥斯達（Logan Costa）、洛佩斯（Roberto Lopes）、莫雷拉（Steven Moreira）、W.皮納（Wagner Pina）、皮雷斯（Kelvin Pires）、斯托皮拉（Stopira）▪️阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、D.杜阿爾特（Deroy Duarte）、L.杜阿爾特（Laros Duarte）、費爾南德斯（Joao Paulo Fernandes）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、K.皮納（Kevin Pina）、塞梅多（Yannick Semedo）▪️本奇莫爾（Gilson Benchimol）、卡布拉爾（Jovane Cabral）、利夫拉門托（Dailon Livramento）、門德斯（Ryan Mendes）、科斯塔（Nuno da Costa）、羅德里格斯（Garry Rodrigues）、塞梅多（Willy Semedo）、瓦雷拉（Helio Varela）