2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月4日32強淘汰賽，「衛冕軍」阿根廷與世界盃史上晉級淘汰賽最小的國家維德角正面交鋒。阿根廷在J組搶下第1，主力球星梅西（Lionel Messi）在對陣阿爾及利亞和約旦的比賽中皆有進球，而當年帶領他們奪得2022年世界盃冠軍的陣容深度依舊完好無損。維德角方面，防守上的組織力與紀律性是他們本屆賽事的金字招牌。然而，僅憑組織力往往不足以擊敗實力強勁的阿根廷，這是一場非常有看頭的賽事，但阿根廷依舊更被看好能帶走勝利。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強淘汰賽阿根廷VS維德角的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/4 阿根廷VS維德角基本資訊
📍阿根廷VS維德角戰力分析
📍阿根廷VS維德角戰術分析
📍阿根廷VS維德角預測先發名單與傷兵名單
📍阿根廷VS維德角近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
📍2026世界盃維德角國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/4 阿根廷VS維德角基本資訊
📍比賽對戰：阿根廷VS維德角（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月4日 早上6點（台灣時間）
📍比賽地點：硬石體育場（邁阿密）
📍主裁判：菲捨爾（Drew Fischer，加拿大）
📍阿根廷VS維德角戰力分析
阿根廷：羅梅羅（Cristian Romero）因膝蓋問題在被列為「出賽成疑」，但仍進入了預測正選名單，球迷需在開賽前密切留意其狀態。除此之外，阿根廷目前戰力完整，由梅西與La.馬丁尼茲（Lautaro Martinez）領銜鋒線，德保羅（Rodrigo de Paul）、費爾南德斯（Enzo Fernandez）和麥克阿利斯特（Alex Mac Allister）的中場三人組將負責大部分的攻守串聯重任，好讓梅西能保留體力在關鍵區域發動致命一擊。
總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的戰術核心在於將球送到能讓梅西製造威脅的危險區域，並讓其他球員在周圍協助運作。面對維德角的鐵桶陣，阿根廷在進攻進區時需要展現十足的耐心與球技，而他們正好兩者兼具。這是一支非常擅長掌控比賽節奏、並靜待對手防線露出破綻的隊伍。
維德角：維德角目前除了阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）因傷在名單中之外，其餘球員皆保持健康。他們將繼續仰賴把他們帶進32強的嚴密防守體系，由老將門將沃齊尼亞（Vozinha）坐鎮於密不透風的中場防線後方。利夫拉門托（Dailon Livramento）將作為單箭頭突前，而門德斯（Ryan Mendes）與蒙泰羅（Jamiro Monteiro）則是球隊發動反擊時的主要出球點。
總教練布比斯塔（Bubista）將擺出與當時封鎖西班牙時相同的陣仗，以緊湊、狹窄且紀律嚴明，對危險人物實施包夾，並主動放棄控球權。他們防守極其出色，但長期以來存在著「鋒線終結能力不足」的問題，因此即使在比賽中能頑強抗衡，也難以對強敵造成實質性的懲罰。他們的計畫就是「守住防線並全力生存」，如何破門才是他們最頭痛的難題。
📍阿根廷VS維德角戰術分析
阿根廷：阿根廷此役必須保持耐心、不需要急躁，面對準備退守深居的維德角，阿根廷的計畫將是從後場透過中場耐心推進，為梅西尋找能穿針引線的防線空檔，並利用La.馬丁尼茲的跑位與阿爾馬達（Thiago Almada）的盤球來撕裂防線。此外，阿根廷在死球進攻上佔有絕對優勢，梅西的傳導加上羅梅羅與Li.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）的制空能力，很可能成為這場比賽的破冰關鍵。
維德角：維德角則會組建一個緊湊的中場防線，維持防守陣型，考驗阿根廷能否在面對嚴密且紀律嚴明的結構下找到突破口。蒙泰羅和門德斯或許能製造零星的反擊機會，但他們的首要任務是「絕對不能太早失球」，因為一旦讓阿根廷攻入第一球，比賽勢必會被迫拉開，這將徹底進入衛冕冠軍最擅長的節奏，對弱勢的維德角將極為不利。
📍阿根廷VS維德角傷兵名單與預測先發
阿根廷傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：羅梅羅（Cristian Romero，出賽成疑）
維德角傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo，出賽成疑）
預測先發陣容
⚽阿根廷預測先發（4-4-2）：
⚽維德角預測先發（4-5-1）：
📍阿根廷VS維德角近期狀態
阿根廷：阿根廷在世界盃衛冕之路上展現出無懈可擊的防守，在小組賽最後一戰以3：1擊敗約旦，以3連勝的完美姿態晉級。同時，這也是他們在近期10連勝期間所丟掉的第2個球。阿根廷成為本世紀第3支闖進世界盃淘汰賽的衛冕冠軍，且由於4強賽前不會遇到目前世界排名前10的勁旅，他們很有機會挑戰連續2屆奪冠的霸業。
不過，阿根廷必須警惕大意失荊州的情形，在阿根廷過去13場世界盃淘汰賽中，有7場被逼入延長賽；而在世界盃歷史上，也沒有任何一支球隊比阿根廷踢過更多的延長賽（共 11 次）。
維德角：維德角無疑是本屆賽事至今最大黑馬，在包含西班牙、烏拉圭和沙烏地阿拉伯的死亡之組中以不敗戰績（3和）突圍，跌破眾人眼鏡。他們成為繼1998年智利以來，首支在小組賽未嘗勝績卻成功晉級的球隊，同時也是自2010年斯洛伐克以來首支闖進淘汰賽的新秀球隊，更是自2006年迦納以來完成此舉的非洲球隊。
這支「藍鯊」是世界盃歷史上以新軍之姿殺入淘汰賽世界排名最低的球隊，雖然此役被視為大冷門，但小組賽首戰完封強權西班牙的壯舉，絕對是他們迎戰阿根廷時的最大信心來源。
📍歷史對戰紀錄：這將是兩國在國際賽場上的首次交鋒。兩隊在足球底蘊上存在著巨大鴻溝，一邊是3屆世界盃冠軍，另一邊則是8年前才剛完成世界盃（資格賽）首戰的球隊。
📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
▪️門將：E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）、魯利（Geronimo Rulli）、穆索（Juan Musso）
▪️後衛：蒙提爾（Gonzalo Montiel）、莫利納（Nahuel Molina）、Li.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、巴勒迪（Leonardo Balerdi）、羅梅羅（Cristian Romero）、麥地那（Facundo Medina）、塔里亞菲科（Nicolas Tagliafico）
▪️中場：帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo de Paul）、帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）、費爾南德斯（Enzo Fernandez）、麥克阿利斯特（Alex Mac Allister）、洛塞爾索（Giovani Lo Celso）、巴爾科（Valentin Barco）
▪️前鋒：梅西（Lionel Messi）、帕斯（Nicolas Paz）、阿爾馬達（Thiago Almada）、西蒙尼（Giuliano Simeone）、La.馬丁尼茲（Lautaro Martinez）、洛佩茲（Jose Manuel Lopez）、艾華利斯（Julian Alvarez）、岡薩雷斯（Nico Gonzalez）
📍2026世界盃維德角國家隊球員名單
▪️門將：桑托斯（Carlos dos Santos）、羅薩（Marcio Rosa）、沃齊尼亞（Vozinha）
▪️後衛：卡布拉爾（Sidny Cabral）、博爾熱斯（Dimeny Borges）、哥斯達（Logan Costa）、洛佩斯（Roberto Lopes）、莫雷拉（Steven Moreira）、W.皮納（Wagner Pina）、皮雷斯（Kelvin Pires）、斯托皮拉（Stopira）
▪️中場：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、D.杜阿爾特（Deroy Duarte）、L.杜阿爾特（Laros Duarte）、費爾南德斯（Joao Paulo Fernandes）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、K.皮納（Kevin Pina）、塞梅多（Yannick Semedo）
▪️前鋒：本奇莫爾（Gilson Benchimol）、卡布拉爾（Jovane Cabral）、利夫拉門托（Dailon Livramento）、門德斯（Ryan Mendes）、科斯塔（Nuno da Costa）、羅德里格斯（Garry Rodrigues）、塞梅多（Willy Semedo）、瓦雷拉（Helio Varela）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
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📍2026世界盃7/4 阿根廷VS維德角基本資訊
📍阿根廷VS維德角戰力分析
📍阿根廷VS維德角戰術分析
📍阿根廷VS維德角預測先發名單與傷兵名單
📍阿根廷VS維德角近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
📍2026世界盃維德角國家隊球員名單
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：阿根廷VS維德角（世界盃32強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月4日 早上6點（台灣時間）
📍比賽地點：硬石體育場（邁阿密）
📍主裁判：菲捨爾（Drew Fischer，加拿大）
阿根廷：羅梅羅（Cristian Romero）因膝蓋問題在被列為「出賽成疑」，但仍進入了預測正選名單，球迷需在開賽前密切留意其狀態。除此之外，阿根廷目前戰力完整，由梅西與La.馬丁尼茲（Lautaro Martinez）領銜鋒線，德保羅（Rodrigo de Paul）、費爾南德斯（Enzo Fernandez）和麥克阿利斯特（Alex Mac Allister）的中場三人組將負責大部分的攻守串聯重任，好讓梅西能保留體力在關鍵區域發動致命一擊。
總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的戰術核心在於將球送到能讓梅西製造威脅的危險區域，並讓其他球員在周圍協助運作。面對維德角的鐵桶陣，阿根廷在進攻進區時需要展現十足的耐心與球技，而他們正好兩者兼具。這是一支非常擅長掌控比賽節奏、並靜待對手防線露出破綻的隊伍。
維德角：維德角目前除了阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）因傷在名單中之外，其餘球員皆保持健康。他們將繼續仰賴把他們帶進32強的嚴密防守體系，由老將門將沃齊尼亞（Vozinha）坐鎮於密不透風的中場防線後方。利夫拉門托（Dailon Livramento）將作為單箭頭突前，而門德斯（Ryan Mendes）與蒙泰羅（Jamiro Monteiro）則是球隊發動反擊時的主要出球點。
總教練布比斯塔（Bubista）將擺出與當時封鎖西班牙時相同的陣仗，以緊湊、狹窄且紀律嚴明，對危險人物實施包夾，並主動放棄控球權。他們防守極其出色，但長期以來存在著「鋒線終結能力不足」的問題，因此即使在比賽中能頑強抗衡，也難以對強敵造成實質性的懲罰。他們的計畫就是「守住防線並全力生存」，如何破門才是他們最頭痛的難題。
阿根廷：阿根廷此役必須保持耐心、不需要急躁，面對準備退守深居的維德角，阿根廷的計畫將是從後場透過中場耐心推進，為梅西尋找能穿針引線的防線空檔，並利用La.馬丁尼茲的跑位與阿爾馬達（Thiago Almada）的盤球來撕裂防線。此外，阿根廷在死球進攻上佔有絕對優勢，梅西的傳導加上羅梅羅與Li.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）的制空能力，很可能成為這場比賽的破冰關鍵。
維德角：維德角則會組建一個緊湊的中場防線，維持防守陣型，考驗阿根廷能否在面對嚴密且紀律嚴明的結構下找到突破口。蒙泰羅和門德斯或許能製造零星的反擊機會，但他們的首要任務是「絕對不能太早失球」，因為一旦讓阿根廷攻入第一球，比賽勢必會被迫拉開，這將徹底進入衛冕冠軍最擅長的節奏，對弱勢的維德角將極為不利。
阿根廷傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：羅梅羅（Cristian Romero，出賽成疑）
維德角傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo，出賽成疑）
預測先發陣容
⚽阿根廷預測先發（4-4-2）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|E.馬丁尼茲
|Emiliano Martinez
|後衛
|莫利納
|Nahuel Molina
|後衛
|羅梅羅
|Cristian Romero
|後衛
|Li.馬丁尼茲
|Lisandro Martinez
|後衛
|麥地那
|Facundo Medina
|中場
|德保羅
|Rodrigo de Paul
|中場
|費爾南德斯
|Enzo Fernandez
|中場
|麥克阿利斯特
|Alex Mac Allister
|前鋒
|阿爾馬達
|Thiago Almada
|前鋒
|La.馬丁尼茲
|Lautaro Martinez
|前鋒
|梅西
|Lionel Messi
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|沃齊尼亞
|Vozinha
|後衛
|莫雷拉
|Steven Moreira
|後衛
|洛佩斯
|Roberto Lopes
|後衛
|博爾熱斯
|Dimeny Borges
|後衛
|卡布拉爾
|Jovane Cabral
|中場
|門德斯
|Ryan Mendes
|中場
|D.杜阿爾特
|Deroy Duarte
|中場
|K.皮納
|Kevin Pina
|前鋒
|蒙泰羅
|Jamiro Monteiro
|前鋒
|塞梅多
|Willy Semedo
|前鋒
|利夫拉門托
|Dailon Livramento
阿根廷：阿根廷在世界盃衛冕之路上展現出無懈可擊的防守，在小組賽最後一戰以3：1擊敗約旦，以3連勝的完美姿態晉級。同時，這也是他們在近期10連勝期間所丟掉的第2個球。阿根廷成為本世紀第3支闖進世界盃淘汰賽的衛冕冠軍，且由於4強賽前不會遇到目前世界排名前10的勁旅，他們很有機會挑戰連續2屆奪冠的霸業。
不過，阿根廷必須警惕大意失荊州的情形，在阿根廷過去13場世界盃淘汰賽中，有7場被逼入延長賽；而在世界盃歷史上，也沒有任何一支球隊比阿根廷踢過更多的延長賽（共 11 次）。
維德角：維德角無疑是本屆賽事至今最大黑馬，在包含西班牙、烏拉圭和沙烏地阿拉伯的死亡之組中以不敗戰績（3和）突圍，跌破眾人眼鏡。他們成為繼1998年智利以來，首支在小組賽未嘗勝績卻成功晉級的球隊，同時也是自2010年斯洛伐克以來首支闖進淘汰賽的新秀球隊，更是自2006年迦納以來完成此舉的非洲球隊。
這支「藍鯊」是世界盃歷史上以新軍之姿殺入淘汰賽世界排名最低的球隊，雖然此役被視為大冷門，但小組賽首戰完封強權西班牙的壯舉，絕對是他們迎戰阿根廷時的最大信心來源。
📍歷史對戰紀錄：這將是兩國在國際賽場上的首次交鋒。兩隊在足球底蘊上存在著巨大鴻溝，一邊是3屆世界盃冠軍，另一邊則是8年前才剛完成世界盃（資格賽）首戰的球隊。
📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
▪️門將：E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）、魯利（Geronimo Rulli）、穆索（Juan Musso）
▪️後衛：蒙提爾（Gonzalo Montiel）、莫利納（Nahuel Molina）、Li.馬丁尼茲（Lisandro Martinez）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、巴勒迪（Leonardo Balerdi）、羅梅羅（Cristian Romero）、麥地那（Facundo Medina）、塔里亞菲科（Nicolas Tagliafico）
▪️中場：帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo de Paul）、帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）、費爾南德斯（Enzo Fernandez）、麥克阿利斯特（Alex Mac Allister）、洛塞爾索（Giovani Lo Celso）、巴爾科（Valentin Barco）
▪️前鋒：梅西（Lionel Messi）、帕斯（Nicolas Paz）、阿爾馬達（Thiago Almada）、西蒙尼（Giuliano Simeone）、La.馬丁尼茲（Lautaro Martinez）、洛佩茲（Jose Manuel Lopez）、艾華利斯（Julian Alvarez）、岡薩雷斯（Nico Gonzalez）
📍2026世界盃維德角國家隊球員名單
▪️門將：桑托斯（Carlos dos Santos）、羅薩（Marcio Rosa）、沃齊尼亞（Vozinha）
▪️後衛：卡布拉爾（Sidny Cabral）、博爾熱斯（Dimeny Borges）、哥斯達（Logan Costa）、洛佩斯（Roberto Lopes）、莫雷拉（Steven Moreira）、W.皮納（Wagner Pina）、皮雷斯（Kelvin Pires）、斯托皮拉（Stopira）
▪️中場：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、D.杜阿爾特（Deroy Duarte）、L.杜阿爾特（Laros Duarte）、費爾南德斯（Joao Paulo Fernandes）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、K.皮納（Kevin Pina）、塞梅多（Yannick Semedo）
▪️前鋒：本奇莫爾（Gilson Benchimol）、卡布拉爾（Jovane Cabral）、利夫拉門托（Dailon Livramento）、門德斯（Ryan Mendes）、科斯塔（Nuno da Costa）、羅德里格斯（Garry Rodrigues）、塞梅多（Willy Semedo）、瓦雷拉（Helio Varela）
📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|6月29日
|凌晨3點
|南非0：1加拿大
|2
|6月30日
|凌晨1點
|巴西2：1日本
|3
|6月30日
|凌晨4點30分
|德國1（3）：（4）1巴拉圭
|4
|6月30日
|上午9點
|荷蘭1（2）：（3）1摩洛哥
|5
|7月1日
|凌晨1點
|象牙海岸1：2挪威
|6
|7月1日
|凌晨5點
|法國3：0瑞典
|7
|7月1日
|上午9點
|墨西哥2：0厄瓜多
|8
|7月2日
|凌晨12點
|英格蘭2：1民主剛果
|9
|7月2日
|凌晨4點
|比利時3：2塞內加爾
|10
|7月2日
|上午8點
|美國2：0波赫
|11
|7月3日
|凌晨3點
|西班牙VS奧地利
|12
|7月3日
|上午7點
|葡萄牙VS克羅埃西亞
|13
|7月3日
|上午11點
|瑞士VS阿爾及利亞
|14
|7月4日
|凌晨2點
|澳洲VS埃及
|15
|7月4日
|上午6點
|阿根廷VS維德角
|16
|7月4日
|上午9點30
|哥倫比亞VS迦納
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
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|104 場全賽事
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