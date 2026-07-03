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美國勞工統計局2日公布6月非農就業數據，新增5.7萬人，遠低於經濟學家預期的11.5萬人，但疲軟的就業市場表現，反而促進華爾街，降低聯準會（Fed）今年升息的預期，變相激勵美股上漲，道瓊工業指數收紅近600點再創新高，惟受晶片股、科技股持續走弱影響，那斯達克指數、費城半導體指數均收跌。綜合《CNBC》等外媒報導，晶片股連續第2個交易日遭遇賣壓，VanEck半導體ETF下跌4.5%，泰瑞達（Teradyne）重挫13.6%、科磊（KLA Corporation）下跌11.5% ，輝達（NVIDIA）回落約1.4%，美光（Micron Technology）則下跌約5.5%。Savvy Wealth首席投資長夏爾曼（Anshul Sharma）表示，可能是資金從過去幾個月異常火熱的AI輪動到其他領域，但他認為AI本身也存在一些重新評估的跡象，企業不排除將對計算成本更加敏感。2日收盤，美股道瓊指數上漲594.83點或1.14%，收52900.07點；那斯達克指數下跌207.36點或0.8%，收25832.67點；標普500指數微漲0.01點，或0.00014%，收7483.24點；費城半導體指數則挫727.06點或5.44%，收12626.22點。